Аби надати правдоподібності своїм фейкам, ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. Як не потрапити на гачок пропаганди, розповідає Центр протидії дезінформації.

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У Центрі пояснюють: такими повідомленнями ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української Держави.

️Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів,

– повідомляють фахівці.

Так само не розглядають в нашій державі посадовці й питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Тож у Центрі протидії дезінформації радять довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

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