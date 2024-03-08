Аби надати правдоподібності своїм фейкам, ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. Як не потрапити на гачок пропаганди, розповідає Центр протидії дезінформації.

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Як російські пропагандисти лякають українських студентів

У Центрі пояснюють: такими повідомленнями ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української Держави.

️Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів,
– повідомляють фахівці.

Так само не розглядають в нашій державі посадовці й питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Тож у Центрі протидії дезінформації радять довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

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В Україні модернізують мережу вишів

  • Торік заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив про модернізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні.
  • Посадовець уточнив, що мовиться про скорочення кількості вишів у нашій державі шляхом їх об'єднання та покращення якості освіти.
  • МОН вже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні й очікує пропозицій у відповідь.
  • МОН має намір зменшити кількість ЗВО в Україні, адже цього, за словами посадовців, вимагає демографічна ситуація.
  • У МОН також оприлюднили критерії модернізації мережі ЗВО.
  • Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий вже розповідав детально, як планують реформувати систему вищої освіти. Про це можна прочитати за посиланням.