Аби надати правдоподібності своїм фейкам, ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. Як не потрапити на гачок пропаганди, розповідає Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Ляшко розповів, як оптимізують мережу медичних вишів
Як російські пропагандисти лякають українських студентів
У Центрі пояснюють: такими повідомленнями ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української Держави.
️Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів,
– повідомляють фахівці.
Так само не розглядають в нашій державі посадовці й питання скасування відстрочки від призову для студентів.
Тож у Центрі протидії дезінформації радять довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Дивіться також Кілька українських вишів отримають нових ректорів
В Україні модернізують мережу вишів
- Торік заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив про модернізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні.
- Посадовець уточнив, що мовиться про скорочення кількості вишів у нашій державі шляхом їх об'єднання та покращення якості освіти.
- МОН вже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні й очікує пропозицій у відповідь.
- МОН має намір зменшити кількість ЗВО в Україні, адже цього, за словами посадовців, вимагає демографічна ситуація.
- У МОН також оприлюднили критерії модернізації мережі ЗВО.
- Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий вже розповідав детально, як планують реформувати систему вищої освіти. Про це можна прочитати за посиланням.