Среди перечня вузов, где состоится конкурс, – Национальный университет биоресурсов и природопользования и Национальный университет "Полтавская политехника имени Кондратюка".
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Несколько вузов получат новых ректоров
Ранее, кроме Черновицкого университета МОН также объявило о выборах в Национальном университете "Острожская академия" и Государственном университете информационно-коммуникационных технологий.
В конкурсе на должность ректора могут принимать участие граждане Украины, владеющие государственным языком в соответствии с уровнем, определенного Национальной комиссией по стандартам государственного языка. Также кандидаты должны иметь ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.
Срок подачи заявлений – около двух месяцев.
Документы необходимо присылать на адрес министерства: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.
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В этом году немало вузов получит новых ректоров
- В прошлом году в Минобразования Украины анонсировали поколенческую смену ректоров в отдельных вузах.
- Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
- В МОН отмечали, что на сегодня есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.
- Также в ведомстве сообщили, что планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.