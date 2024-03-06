МОН при этом обнародовало перечень требований к кандидатам. А также сообщило, какие документы следует подать.

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Какие требования к кандидатам

Участие в конкурсе могут принимать граждане Украины, которые:

  • свободно владеют государственным языком;
  • имеют ученое звание и научную степень;
  • имеют не менее десяти лет стажа на научно-педагогических должностях;

Подать заявления и документы они могут до 28 апреля.

Какие документы нужно подать

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

  • заявление об участии в конкурсе на имя учредителя;
  • личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
  • автобиографию;
  • копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
  • справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
  • справку о наличии или отсутствии судимости;
  • копию паспорта, заверенную претендентом;
  • копию трудовой книжки или другие документы, подтверждающие стаж работы;
  • копию госсертификата об уровне владения государственным языком;
  • заверенную копию справки о результатах проверки.

Документы следует присылать на адрес МОН: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.

Отметим, что действующий ректор ЧНУ Роман Петришин занимает свою должность с 2019 года. Он может второй раз подавать свою кандидатуру на должность ректора.

  • Напомним, что Минобразования недавно анонсировало смену поколений ректоров вузов в Украине в 2024 году. Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.