МОН при этом обнародовало перечень требований к кандидатам. А также сообщило, какие документы следует подать.

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Какие требования к кандидатам

Участие в конкурсе могут принимать граждане Украины, которые:

свободно владеют государственным языком;

имеют ученое звание и научную степень;

имеют не менее десяти лет стажа на научно-педагогических должностях;

Подать заявления и документы они могут до 28 апреля.

Какие документы нужно подать

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

заявление об участии в конкурсе на имя учредителя;

личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;

справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;

справку о наличии или отсутствии судимости;

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки или другие документы, подтверждающие стаж работы;

копию госсертификата об уровне владения государственным языком;

заверенную копию справки о результатах проверки.

Документы следует присылать на адрес МОН: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.

Отметим, что действующий ректор ЧНУ Роман Петришин занимает свою должность с 2019 года. Он может второй раз подавать свою кандидатуру на должность ректора.