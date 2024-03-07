Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он также добавил, что образование надо обязательно сочетать с практическими навыками и наукой.
Смотрите также Несколько украинских вузов получат новых ректоров
Как оптимизируют сеть медицинских университетов
Чиновник говорит: будущее медицинских вузов тесно связано с перезапуском понятия статуса "университетская больница".
По его словам, здесь должна быть основная клиническая база для подготовки будущих медиков, а также – все современные условия для диагностики и лечения сложных и редких заболеваний.
Кроме непосредственно профильных вузов, медиков могут готовить в медицинских школах в составе крупных классических университетов,
– уточнил глава Минздрава.
И добавил, что вузы смогут использовать базы действующих многопрофильных больниц, которые будут иметь статус "университетских клиник".
Это практика всех цивилизованных стран, которая оправдала себя и с экономической, и с профессиональной точек зрения. Будем внедрять это и в Украине,
– резюмировал чиновник.
Смотрите также Вас лечит не врач: как правильно на украинском говорить о лечении
Как идет процесс модернизации сети вузов
- У Минобразования ранее презентовали ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине.
- МОН намерено уменьшить количество ЗВО в Украине, ведь этого, по словам чиновников, требует демографическая ситуация.
- У МОН также обнародовали критерии модернизации сети университетов.
- Министр образования и науки Оксен Лисовой уже рассказывал подробно, как планируют реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.