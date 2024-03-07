Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он также добавил, что образование надо обязательно сочетать с практическими навыками и наукой.

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Как оптимизируют сеть медицинских университетов

Чиновник говорит: будущее медицинских вузов тесно связано с перезапуском понятия статуса "университетская больница".

По его словам, здесь должна быть основная клиническая база для подготовки будущих медиков, а также – все современные условия для диагностики и лечения сложных и редких заболеваний.

Кроме непосредственно профильных вузов, медиков могут готовить в медицинских школах в составе крупных классических университетов,

– уточнил глава Минздрава.

И добавил, что вузы смогут использовать базы действующих многопрофильных больниц, которые будут иметь статус "университетских клиник".

Это практика всех цивилизованных стран, которая оправдала себя и с экономической, и с профессиональной точек зрения. Будем внедрять это и в Украине,

– резюмировал чиновник.

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Как идет процесс модернизации сети вузов