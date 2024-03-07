Но Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вылечить свою речь от суржиковых слов. В частности, избавиться от часто употребляемых языковых паразитов.
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Почему важно "вылечить" медицинскую терминологию
В середине прошлого столетия сфера медицины в Украине также подверглась русификации. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий.
Так, суржик портит здоровье нашему языку, в частности в сфере медицины, уже около полувека. Поэтому сегодня – как никогда – важно вылечить соловьиную от влияния языка врага и восстановить правильную национальную медицинскую терминологию.
Как правильно на украинском говорить о лечении
У шестьдесят четвертой подборке расскажем вам, какие "популярные" суржиковые слова вам приходится слышать и, возможно, употреблять, на тему лечения. Также подскажем, как заменить этот языковой мусор правильными украинскими соответствиями.
- лічити – лікувати;
- врач – лікар;
- лікуючий лікар – лікар;
Заметим, что словосочетание "лікуючий лікар" является тавтологией, поэтому правильно говорить просто "лікар". Добавим и то, что не стоит говорить "лікуючий", ведь украинскому языку активные причастия не присущи.
- лікарство (розм.) – ліки;
В украинском языке есть слово "лікарство", но оно имеет разговорный оттенок и употребляется нечасто.
- боль – біль;
- впасти в обморок, втратити свідомість – знепритомніти;
Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время подчеркивал, что стоит говорить "знепритомнів" и не "тянуть" в наш язык кальку из русского "втратив свідомість".
- простити – простудитися, застудитися;
Заметим также то, что в нашем языке есть слово "простити", но его употребляют в значении "прощать".
- предупредити хворобу, попередити хворобу – запобігти хворобі;
- отравитися – отруїтися;
- обезболююче – обезболювальне;