Но Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вылечить свою речь от суржиковых слов. В частности, избавиться от часто употребляемых языковых паразитов.

Смотрите также "Моє день народження" удалось: как правильно на украинском говорить о "міроприємстве"

Почему важно "вылечить" медицинскую терминологию

В середине прошлого столетия сфера медицины в Украине также подверглась русификации. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий.

Так, суржик портит здоровье нашему языку, в частности в сфере медицины, уже около полувека. Поэтому сегодня – как никогда – важно вылечить соловьиную от влияния языка врага и восстановить правильную национальную медицинскую терминологию.

Как правильно на украинском говорить о лечении

У шестьдесят четвертой подборке расскажем вам, какие "популярные" суржиковые слова вам приходится слышать и, возможно, употреблять, на тему лечения. Также подскажем, как заменить этот языковой мусор правильными украинскими соответствиями.

лічити – лікувати;

врач – лікар;

лікуючий лікар – лікар;

Заметим, что словосочетание "лікуючий лікар" является тавтологией, поэтому правильно говорить просто "лікар". Добавим и то, что не стоит говорить "лікуючий", ведь украинскому языку активные причастия не присущи.

лікарство (розм.) – ліки;

В украинском языке есть слово "лікарство", но оно имеет разговорный оттенок и употребляется нечасто.

боль – біль;

Обратите внимание! В украинском языке слово "біль" – мужского рода – в отличие от русского.

впасти в обморок, втратити свідомість – знепритомніти;

Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время подчеркивал, что стоит говорить "знепритомнів" и не "тянуть" в наш язык кальку из русского "втратив свідомість".

простити – простудитися, застудитися;

Заметим также то, что в нашем языке есть слово "простити", но его употребляют в значении "прощать".

предупредити хворобу, попередити хворобу – запобігти хворобі;

отравитися – отруїтися;

обезболююче – обезболювальне;

Так что будьте здоровы! Мы же в следующих подборках подскажем вам другие примеры "медицинского" суржика, чтобы постепенно вылечить от него вашу речь.