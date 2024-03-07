Натомість Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вилікувати своє мовлення від суржикових слів. Зокрема, позбутися частовживаних мовних паразитів.

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Чому важливо "вилікувати" медичну термінологію

У середині минулого сторіччя сфера медицини в Україні також зазнала русифікації. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань.

Так, суржик псує здоров’я нашій мові, зокрема у сфері медицини, вже близько пів століття. Тому сьогодні – як ніколи – важливо вилікувати солов'їну від впливу мови ворога та відновити правильну національну медичну термінологію.

Як правильно українською говорити про лікування

У шістдесят четвертій добірці розкажемо вам, які "популярні" суржикові слова вам доводиться чути й, можливо, вживати, на тему лікування. Також підкажемо, як замінити це мовне сміття правильними українськими відповідниками.

лічити – лікувати;

врач – лікар;

лікуючий лікар – лікар;

Зауважимо, що словосполучення "лікуючий лікар" є тавтологією, тож правильно казати просто "лікар". Додамо й те, що не варто казати "лікуючий", адже українській мові активні дієприкметники не притаманні.

лікарство (розм.) – ліки;

В українській мові є слово "лікарство", але воно має розмовний відтінок і вживається нечасто.

боль – біль;

Зверніть увагу! В українській мові слово "біль" – чоловічого року – на відміну від російської.

впасти в обморок, втратити свідомість – знепритомніти;

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу наголошував, що варто казати "знепритомнів" і не "тягнути" в нашу мову кальку з російської "втратив свідомість".

простити – простудитися, застудитися;

Зауважимо також те, що в нашій мові є слово "простити", але його вживають у значенні "прощати".

предупредити хворобу, попередити хворобу – запобігти хворобі;

отравитися – отруїтися;

обезболююче – обезболювальне;

Тож будьте здорові! Ми ж у наступних добірках підкажемо вам інші приклади "медичного" суржику, аби поступово вилікувати від нього ваше мовлення.