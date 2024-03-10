Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомив, що відомство планує вдосконалити цей формат здобуття освіти. Тож розробляє низку рішень, аби підвищити якість "заочки".

Дивіться також "Виші масово закриватимуть": російська пропаганда лякає українських студентів

Як реформують заочну форму навчання

Винницький зауважив, що у МОН ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання.

Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,

– уточнив посадовець.

Все ж він переконаний, що така форма навчання не відзначається високою якістю.

Найчастіше, на жаль, йдеться це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,

– вважає заступник Лісового.

Тож каже, що МОН має намір змінити цю ситуацію. Робота над механізмами вдосконалення триває.

Наприклад, збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію,

– переконує посадовець.

Винницький наголосив, що це вкрай важливо, особливо зважаючи на дистанційний формат навчання.

Дивіться також Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни

МОН хотіло скасувати заочний формат навчання у вишах