Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомив, що відомство планує вдосконалити цей формат здобуття освіти. Тож розробляє низку рішень, аби підвищити якість "заочки".
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Як реформують заочну форму навчання
Винницький зауважив, що у МОН ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання.
Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,
– уточнив посадовець.
Все ж він переконаний, що така форма навчання не відзначається високою якістю.
Найчастіше, на жаль, йдеться це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,
– вважає заступник Лісового.
Тож каже, що МОН має намір змінити цю ситуацію. Робота над механізмами вдосконалення триває.
Наприклад, збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію,
– переконує посадовець.
Винницький наголосив, що це вкрай важливо, особливо зважаючи на дистанційний формат навчання.
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МОН хотіло скасувати заочний формат навчання у вишах
- Михайло Винницький заявляв, що Міносвіти пропонує відмовитися від заочної форми і замінити її дистанційною.
- Однак під час розгляду законопроєкту щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті нардепи з профільного комітету відхилили норму про скасування заочної форми.
- Згодом Міносвіти відмовилося від цієї ідеї і залишило заочний формат навчання.