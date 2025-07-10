Як українською назвати "сищика": чи чули ви такі слова

Хто полюбляє детективи та читав книги чи дивився детективні фільми російською чули слово – "сищик". Але в українській мові його немає.

Як назвати людину цієї професії – "сищика" – українською, розповідає 24 Канал.

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Хто такий "сищик"

"Сищик" – це герой значної кількості детективів. Його уважність, логіка, спритність, вміння розв'язувати проблеми та заплутані ситуації робить його прикладом для наслідування. Це може бути професією чи хобі і покликанням.

Однак, в українській мові слово "сищик" вважається розмовним або застарілим, і його вживання небажане в офіційних текстах.

Саме слово "сищик" (сыщик) – це росіянізм, який походить від дієслова "сыскать" – тобто шукати, розшукувати. У російській мові воно означає таємного агента, детектива, розшуковця.

У давньоруській мові існувало слово "сыскъ" – "розшук, слідство", звідси й "сыщик" – "той, хто шукає".

Але українською мовою варто казати по-іншому:

детектив – найближчий нейтральний відповідник,

– найближчий нейтральний відповідник, слідчий – назва посади, уповноваженого виконувати функцію розслідування,

– назва посади, уповноваженого виконувати функцію розслідування, нишпорка – розмовне, з іронією або негативним відтінком,

– розмовне, з іронією або негативним відтінком, слідець – застаріле, але питомо українське,

– застаріле, але питомо українське, стежник / звідун – архаїчні, поетичні або діалектні варіанти,

– архаїчні, поетичні або діалектні варіанти, розшуковець – можливий неологізм або описовий варіант.

Наприклад: "У справі працює досвідчений детектив" або "Той нишпорка вже третій день крутиться біля хати".

Цікаво, що у радянській літературі слово "сищик" часто вживалося в контексті жандармів, шпигунів, агентів НКВС, тому має негативне забарвлення.

А в українському фольклорі та народній мові переважає слово нишпорка – це той, хто нишпорить, підглядає, стежить, часто з недовірою.

Краще – детектив / Freepik

Хто такі "детектив" та "шпик"

Є ще одне цікаве слово, яке можна використати замість "сищика" – шпик, але дуже обережно. Воно має два геть різних значення:

кулінарне – це солоне або копчене свиняче сало , зазвичай з хребтової або бокової частини туші.

– це , зазвичай з хребтової або бокової частини туші. кримінально-детективне – це жаргонне слово для поліцейського, детектива або нишпорки. Воно прийшло з німецької мови: Spitzel – шпигун, донощик. Часто саме його вживали в радянських перекладах детективів або в кримінальному жаргоні.

Слово "детектив" у нашій мові – чужинець. Прийшло до нас воно з англійської мови – detective, де воно означає "слідчий", "той, хто розкриває злочини". Але його коріння – ще глибше, з латини detegere → detego – "розкривати, знімати покривало" (de- – "з", tegere – "покривати").

Тобто буквально: "той, хто знімає покривало з таємниці" – чудова метафора для слідчого або жанру, що розкриває злочин.

"Детектив" має два значення в сучасній мові:

Детектив як особа – слідчий, розшуковець, агент; Детектив як жанр – літературний або кінематографічний твір, у центрі якого – розслідування злочину.

Чи не найвідомішим детективом є Шерлок Холмс, авторства Конана Дойля, книгами про якого зачитувалося не одне покоління і його образ схожий на вар'ята. Як і фільмами по книгах та інтерпретаціями на тему.

А хтось більше цінує Еркюля Пуаро Агати Крісті за його неповторну манеру поведінки.

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