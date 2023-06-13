Експерт розповів, як треба карати за плагіат у дисертаціях і чим він так небезпечний

Недавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку на наявність у ній плагіату у НАЗЯВО. Згодом відмовився від свого наукового ступеня ще до оголошення результатів перевірки.

Натомість сьогодні стало відомо, що перевірку дисертації очільника МОН призупинили. Експерт Українського інституту майбутнього Микола Скиба розповів 24 Каналу про те, як треба карати за плагіат у роботах та чому останній є таким небепечним для науки.

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Чим небезпечний плагіат у дисертаціях

Освітній експерт каже: щомісяця за наукові ступені люди отримують по кілька тисяч гривень доплат.

Ці нечесно присуджені доплати породжували перевитрати з бюджету. Також – боротьбу за ці звання і доплати, тому реальних наукових досягнень не було,

– уточнив він.

Все ж Скиба переконаний, масових відмов від наукових ступенів після такого рішення очільника МОН Лісового та глави профільного Комітету Ради Бабака ми не побачимо. Адже де-факто це означатиме зізнання у плагіаті.

Як треба карати за плагіат

Освітній експерт при цьому переконаний: приживлення нової культури доброчесності в Україні без змін до законодавства не відбудеться. Але починати треба з лідерського впливу самого міністра. Це має бути нова система навчання керівників. А вони вже будуть у закладах освіти згодом задавати тон, цю культуру доброчесності. А поки маємо анонс змін. Їхнє ж втілення у життя – питання місяців.

Також варто запровадити репутаційну відповідальність. Вона має бути серйозною, тобто людину ніколи нікуди не мають взяти на відповідну роботу через плагіат чи купівлю дисертації. А от чим більше репресивних функцій, наприклад, кримінальна відповідальність, – тим більше корупційних ризиків,

– каже експерт Українського інституту майбутнього.

Треба змінювати і правила призначення на посаду, де потрібні такі наукові ступені, переконаний Микола Скиба. І обов'язково запровадити правило підзвітності. Так, інституція, яка присуджує наукові ступені, має пам'ятати про репутаційні втрати. Тоді, впевнений експерт, ніхто не захоче "ліві" дисертації допускати навіть до розгляду, не те, що до захисту.

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