Сегодня стало известно, что проверку диссертации главу МОН приостановили. Эксперт Украинского института будущего Николай Скиба рассказал 24 Каналу о том, как нужно наказывать за плагиат в работах и почему последний так опасен для науки.

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Чем опасен плагиат в диссертациях

Образовательный эксперт говорит: ежемесячно за научные ступени люди получают по несколько тысяч гривен доплат.

Эти нечестно присужденные доплаты порождали перерасход из бюджета. Также – борьбу за эти звания и доплаты, поэтому реальных научных достижений не было,

– уточнил он.

Все же Скиба убежден, что массовых отказов от научных степеней после такого решения главы МОН Лисового и главы профильного Комитета Рады Бабака мы не увидим. Ведь де-факто это будет означать признание в плагиате.

Как нужно наказывать за плагиат

Образовательный эксперт при этом уверен: приживление новой культуры добропорядочности в Украине без изменений в законодательство не состоится. Но начинать нужно с лидерского влияния самого министра. Это должна быть новая система обучения руководителей. А они уже будут в учебных заведениях впоследствии задавать тон, эту культуру добропорядочности. А пока имеем анонс перемен. Их воплощение в жизнь – вопрос месяцев.

Также следует ввести репутационную ответственность. Он должен быть серьезным, то есть человека никогда никуда не должны взять на соответствующую работу из-за плагиата или покупки диссертации. А вот чем больше репрессивных функций, например, уголовная ответственность – тем больше коррупционных рисков,

– говорит эксперт Украинского института будущего.

Надо менять и правила назначения на должность, где требуются такие научные степени, убежден Николай Скиба. И обязательно ввести правило подотчетности. Так, институт, присуждающий научные степени, должен помнить о репутационных потерях. Тогда, уверен эксперт, никто не захочет "левые" диссертации допускать даже к рассмотрению, не к защите.

Изменит ли Оксен Лисовой сферу академической добропорядочности в Украине, читайте в материале 24 Канала "Без статуса и денег: станет ли отказ Лисового от ученой степени приговором для плагиаторов".