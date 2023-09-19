Директорка працює з часів Брежнєва: у ліцеї Житомира спалахнув скандал через шкільну форму

У житомирському ліцеї №27 спалахнув скандал через вимогу носити шкільну форму. Міський департамент уже розслідує інцидент.

Так, адміністрація закладу освіти змусила учнів носити шкільну форму. При цьому влаштувала перевірку.

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У ліцеї Житомира спалахнув скандал через шкільну форму

Мер міста Сергій Сухомлин розповів: те, що директорка ліцею зобов'язала учнів носити шкільну форму, можна трактувати як булінг.

Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже: зауваження учням щодо їхнього зовнішнього вигляду з боку дирекції ліцею №27 пов'язані із тим, що керівниця закладу освіти працює на посаді понад 40 років.

Тобто людина була призначена на посаду ще за часів Брежнєва! Тому нічого дивного. Місто Житомир дуже відзначилось тим, що за часів пандемії посадовці місцевих органів влади скасували проведення конкурсу на посаду директорів і призначали на посади керівників навчальних закладів тих, кого вважали зручними директорами. Мабуть, це стосується і призначення керівниці цього закладу освіти,

– розповів Горбачов.

І додав, що під час воєнного стану конкурси проводити не обов'язково, але вони заборонені.

Якщо Житомирська міська рада та департамент освіти хочуть подбати про нормальне управління закладами освіти, то вони мають провести конкурси і створити конкурентне та змагальне середовище для відбору людей на ці посади,

– вважає омбудсмен.

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Чому скасували конкурси на посади директорів

Наталія Слободянюк – представниця "Правозахисної громадської спілки "Освіту – в законне русло" – уточнила, що половина очільників житомирських ліцеїв – люди пенсійного віку. Зокрема, й директорка ліцею №27. Три роки тому з ними уклади строкові договори на рік. У червні 2021 року у цих школах мали провести конкурси, але, зокрема через війну, вони не відбулися. Натомість нові люди – це новий погляд на освіту, це люди змін.

Так сталося, що влада вирішила скасувати ці конкурси. Спочатку було укладено договори без конкурсу (не публічно) на 6 років замість одного – з директоркою міської гімназії №3. Потім вирішили з тринадцятьма директорами провести співбесіди замість публічних конкурсів, які були фактично закритими. З ними продовжили контракти, в середньому, на три роки. Ми подали позов до суду. Суд виніс окрему ухвалу, якою міську раду зобов'язали усунути недоліки. Міська рада відповіла, що у майбутньому ми будемо дотримуватись під час проведення конкурсів законодавства,

– додала Слободянюк.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, конкурси на посади директорів ліцеї у місті не проводять, бо немає охочих брати у них участь.

Дуже часто вибирають того, з ким зручно, бо зарплата директора школи менша, ніж у тих, хто викладає і має великий стаж педагогічної роботи, навантаження. А відповідальність директора дуже висока. Тому і міністр освіти та науки України каже, що нам потрібно підвищувати зарплати директорам, щоб прийшли дієві менеджери. І тоді вже запускати всі конкурси. Це моя позиція,

– резюмував Сухомлин.

Експерт із питань організації та розвитку шкільної освіти Сергій Дятленко при цьому зауважив, що в Україні шкільну форму офіційно скасували у 2019 році. На сьогодні головна умова – належний зовнішній вигляд та відповідність одягу порі року. Якщо у школі хочуть запровадити форму, рішення мають погодити з батьками учнів.