Директор работает со времен Брежнева: в лицее Житомира разгорелся скандал из-за школьной формы

В житомирском лицее №27 разразился скандал из-за требования носить школьную форму. Городской департамент уже расследует инцидент.

Так, администрация учебного заведения заставила учеников носить школьную форму. При этом устроила проверку.

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В лицее Житомира разразился скандал из-за школьной формы

Мэр города Сергей Сухомлин рассказал: то, что директор лицея обязала учеников носить школьную форму, можно трактовать как буллинг.

В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит: замечания ученикам относительно их внешнего вида со стороны дирекции лицея №27 связаны с тем, что руководитель учебного заведения работает на должности более 40 лет.

То есть человек был назначен на должность еще при Брежневе! Поэтому ничего удивительного. Город Житомир очень отметился тем, что во времена пандемии должностные лица местных органов власти отменили проведение конкурса на должность директоров и назначали на должности руководителей учебных заведений тех, кого считали удобными директорами. Видимо, это касается и назначения руководительницы этого учебного заведения,

– рассказал Горбачев.

И добавил, что во время военного положения конкурсы проводить не обязательно, но они не запрещены.

Если Житомирский городской совет и департамент образования хотят позаботиться о нормальном управлении учебными заведениями, то они должны провести конкурсы и создать конкурентную и соревновательную среду для отбора людей на эти должности.

– считает омбудсмен.

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Почему отменили конкурсы на должности директоров

Наталья Слободянюк – представитель "Правозащитного общественного союза "Образование - в законное русло" – уточнила, что половина руководителей житомирских лицеев – люди пенсионного возраста. В частности, и директор лицея №27. года в этих школах должны были провести конкурсы, но, в частности, в результате войны они не состоялись, а новые люди – это новый взгляд на образование, это люди перемен.

Так получилось, что власти решили отменить эти конкурсы. Сначала были заключены договоры без конкурса (не публично) на 6 лет вместо одного – с директором городской гимназии №3. Затем решили с тринадцатью директорами провести собеседования вместо публичных конкурсов, фактически закрытых. С ними продлили контракты в среднем на три года. Мы подали иск в суд. Суд вынес отдельное определение, которым городской совет обязали устранить недостатки. Городской совет ответил, что в будущем мы будем придерживаться во время проведения конкурсов законодательства,

– добавила Слободянюк.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, конкурсы на должности директоров лицея в городе не проводят, потому что нет желающих участвовать в них.

Очень часто выбирают того, с кем удобно, потому что зарплата директора школы меньше, чем у тех, кто преподает и имеет большой стаж педагогической работы, нагрузки. А ответственность директора очень высока. Потому и министр образования и науки Украины говорит, что нам нужно повышать зарплаты директорам, чтобы пришли действенные менеджеры. И тогда уж запускать все конкурсы. Это моя позиция,

– резюмировал Сухомлин.

Эксперт по вопросам организации и развития школьного образования Сергей Дятленко при этом заметил, что в Украине школьную форму официально отменили в 2019 году. На сегодняшний день главное условие – надлежащий внешний вид и соответствие одежды времен года. Если в школе хотят ввести форму, решение должно согласовать с родителями учеников.