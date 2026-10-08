"Скатертью дорога": як сказати українською, щоб і зміст, і настрій зберегти

Не кожну яскраву фразу варто перекладати слово в слово. Особливо коли за нею стоїть ціла історія чи з часом вона змінила своє значення на протилежне.

Колись – побажання легкої дороги. Сьогодні – іноді майже "іди та не повертайся". Як вислів "скатертью дорога" змінив своє значення і що в ньому означає "скатертина", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

"Скатертью дорога" – як сказати українською влучно?

Є вислови які, на перший погляд, звучать цілком доброзичливо, але насправді можуть мати добрячу порцію іронії. "Скатертью дорога" – саме такий випадок. Хто його не знає, розповідаємо.

Спочатку цей вислів мав зовсім інше значення. У літературі "скатертина" – це не лише полотно, яким накривають стіл, а й образ рівної, гладкої поверхні. Так, з нею могли порівнювати плесо ставу чи моря, зелений луг або рівне, засіяне поле.

"От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади" (Іван Нечуй-Левицький).

Спочатку вислів "скатертью дорога" мав цілком доброзичливе значення – це було побажання рівного, гладенького шляху та щасливої дороги. Порівнювати дорогу з тканиною – скатертиною, полотном, рушником чи хусткою – у давнину було цілком природно, адже тканина асоціювалася з рівною та гладкою поверхнею. Тож образ буквально передавав побажання: нехай твоя дорога буде такою ж рівною й легкою, як розстелене полотно.

"На ґанку ще випили, щоб дорога стелилася скатертю" (Іван Нечуй-Левицький).

Та з часом первісне доброзичливе побажання набуло іронічного, а подекуди й зневажливого відтінку. Сьогодні "скатертью дорога" часто кажуть не тому, що справді бажають легкої дороги, а щоб дати зрозуміти: забирайся, можеш іти – за тобою не сумуватимуть.

А чи має цей вислів дослівний український відповідник? Найчастіше в мовленні можна почути російське "скатєртью дорога". Проте українські словники фіксують власні варіанти цього вислову – "скатертю дорога", "скатертиною дорога", а також "полотном дорога".

"—[Карпо:] Граф коня пришпорив і подався з двору! —[Іван:] Не удостоїв. —[Карпо:] Ану його! Скатертю дорога". (Іван Карпенко-Карий. Суєта.)

Тут важлива одна річ: перекладаємо не слова, а ситуацію та емоцію. Бо "скатертю дорога" може бути і побажанням, і насмішкою, і способом красиво натякнути людині, що її присутність більше не потрібна.

Цікаво! Є ще один російський вислів, пов’язаний із дорогою, який із часом набув іронічного значення – "пишите письма мелким почерком". І тут українська теж має свої колоритні та влучні відповідники.

Що ще можна сказати замість "скатертю дорога"?

Потрібну інтонацію українською можна передати без дослівного перекладу – достатньо вибрати вислів, який відповідає ситуації та настрою.

Якщо хочеться просто іронічно відпустити людину, підійдуть:

"Іди та не повертайся!",

"Іди собі куди хочеш!",

"Ну то щасливо!".

А коли хочеться сказати гостріше, з відтінком "без тебе нам буде краще", в українській є дуже колоритні прислів'я. Наприклад:

"Баба з воза – кобилі легше".

"Баба з воза – коням легше".

"Баба з воза – коні веселіші!".

"Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада" – повна версія.

Є й вислови, у яких відтінок прощання або відправлення в дорогу звучить м'якше. Наприклад, "З Богом, Парасю!" – жартівливе побажання вирушати у своїх справах.

Деякі прислів'я звучать уже дошкульніше: "Шкода хати, що мазана, а тебе, що прив'язана".