Колись – побажання легкої дороги. Сьогодні – іноді майже "іди та не повертайся". Як вислів "скатертью дорога" змінив своє значення і що в ньому означає "скатертина", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.
"Скатертью дорога" – як сказати українською влучно?
Є вислови які, на перший погляд, звучать цілком доброзичливо, але насправді можуть мати добрячу порцію іронії. "Скатертью дорога" – саме такий випадок. Хто його не знає, розповідаємо.
Спочатку цей вислів мав зовсім інше значення. У літературі "скатертина" – це не лише полотно, яким накривають стіл, а й образ рівної, гладкої поверхні. Так, з нею могли порівнювати плесо ставу чи моря, зелений луг або рівне, засіяне поле.
- "От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади" (Іван Нечуй-Левицький).
Спочатку вислів "скатертью дорога" мав цілком доброзичливе значення – це було побажання рівного, гладенького шляху та щасливої дороги. Порівнювати дорогу з тканиною – скатертиною, полотном, рушником чи хусткою – у давнину було цілком природно, адже тканина асоціювалася з рівною та гладкою поверхнею. Тож образ буквально передавав побажання: нехай твоя дорога буде такою ж рівною й легкою, як розстелене полотно.
- "На ґанку ще випили, щоб дорога стелилася скатертю" (Іван Нечуй-Левицький).
Та з часом первісне доброзичливе побажання набуло іронічного, а подекуди й зневажливого відтінку. Сьогодні "скатертью дорога" часто кажуть не тому, що справді бажають легкої дороги, а щоб дати зрозуміти: забирайся, можеш іти – за тобою не сумуватимуть.
А чи має цей вислів дослівний український відповідник? Найчастіше в мовленні можна почути російське "скатєртью дорога". Проте українські словники фіксують власні варіанти цього вислову – "скатертю дорога", "скатертиною дорога", а також "полотном дорога".
- "—[Карпо:] Граф коня пришпорив і подався з двору! —[Іван:] Не удостоїв. —[Карпо:] Ану його! Скатертю дорога". (Іван Карпенко-Карий. Суєта.)
Тут важлива одна річ: перекладаємо не слова, а ситуацію та емоцію. Бо "скатертю дорога" може бути і побажанням, і насмішкою, і способом красиво натякнути людині, що її присутність більше не потрібна.
Цікаво! Є ще один російський вислів, пов’язаний із дорогою, який із часом набув іронічного значення – "пишите письма мелким почерком". І тут українська теж має свої колоритні та влучні відповідники.
Що ще можна сказати замість "скатертю дорога"?
Потрібну інтонацію українською можна передати без дослівного перекладу – достатньо вибрати вислів, який відповідає ситуації та настрою.
Якщо хочеться просто іронічно відпустити людину, підійдуть:
"Іди та не повертайся!",
"Іди собі куди хочеш!",
"Ну то щасливо!".
А коли хочеться сказати гостріше, з відтінком "без тебе нам буде краще", в українській є дуже колоритні прислів'я. Наприклад:
"Баба з воза – кобилі легше".
"Баба з воза – коням легше".
"Баба з воза – коні веселіші!".
"Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада" – повна версія.
Є й вислови, у яких відтінок прощання або відправлення в дорогу звучить м'якше. Наприклад, "З Богом, Парасю!" – жартівливе побажання вирушати у своїх справах.
Деякі прислів'я звучать уже дошкульніше: "Шкода хати, що мазана, а тебе, що прив'язана".
Ну а якщо ситуація зовсім не про ввічливість, українська має й різкі, просторічні варіанти: "Здрисни!", "Здрисни з очей!", "Згинь, нечиста сило!".
А коли хочеться не прогнати людину прямо, а просто побажати їй іти своєю дорогою, можна сказати: "Йому (їй) і вітер у спину!". Залежно від інтонації це може бути як цілком доброзичливим побажанням, так і іронічним: мовляв, нехай іде собі далі.
Тож одного універсального відповідника до "скатертью дорога" немає. І це якраз найцікавіше: українська дозволяє передати не лише сам зміст, а й ставлення до людини – від доброзичливого до іронічного.
"Скатертью дорога" – це приклад того, як образ залишається, а значення змінюється. І коли вам скажуть "скатертью дорога", не поспішайте дякувати за побажання. Можливо, вам щиро бажають легкої дороги. А можливо – дуже делікатно натякають, що вам час забиратися. Тут усе вирішує контекст та інтонація.