Шкільні автобуси: скільки мільйонів виділено та хто їх отримає

Питання підвезення учнів до школи подекуди досі залишається гострою проблемою. Вирішувати її будуть придбанням нових автобусів.

У деяких регіонах потреба довезення учнів на уроки залишається доволі високою. Йдеться насамперед про сільську місцевість, в якій внаслідок міграції населення закрилося багато шкіл.

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Скільки виділять на нові автобуси

Очільник міністерства освіти та науки Оксен Лісовий повідомив про те, що Кабінет міністрів погодив виділення грошей на придбання нових шкільних автобусів. Наразі йдеться про 1 мільярд гривень.

Що стосується розподілу, то він буде відбуватися згідно з потребами регіонів.

Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти,

– повідомив Лісовий.

Також очільник МОН розповів, що наразі потреба у підвезенні до закладів освіти в Україні є у 300 тисяч учнів. Міністр хоче максимально повернути учнів до очного навчання, тому доїзд до шкіл – пріоритетне питання.

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Виділених коштів на закриття потреби довозу учнів не вистачає, тому МОН активно звертається до донорських організацій, які можуть долучитися до придбання автобусів. Лісовий закликав до активної участі місцеві громади та бізнес.

"Працюймо спільно, аби забезпечити доступ до освіти кожній українській дитині", – сказав міністр.