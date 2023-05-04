В некоторых регионах потребность в довозе учеников на уроки остается достаточно высокой. Речь идет прежде всего о сельской местности, в которой в результате миграции населения закрылось много школ.
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Сколько выделят на новые автобусы
Глава министерства образования и науки Оксен Лисовой сообщил о том, что Кабинет министров согласовал выделение денег на приобретение новых школьных автобусов. Речь идет об 1 миллиарде гривен.
Что касается распределения, то оно будет происходить в соответствии с потребностями регионов.
Распределение этих денег между областями состоялось пропорционально количеству учеников, нуждающихся в подвозе в учебные заведения,
– сообщил Лисовой.
Также глава МОН рассказал, что в настоящее время потребность в подвозе в учебные заведения в Украине есть у 300 тысяч учеников. Министр хочет максимально вернуть учеников к очной учебе, поэтому доезд в школы – приоритетный вопрос.
Выделенных средств на закрытие потребности довоза учащихся не хватает, поэтому МОН активно обращается в донорские организации, которые могут приобщиться к покупке автобусов. Лисовой призвал к активному участию местные общины и бизнес.
"Давайте работать совместно, чтобы обеспечить доступ к образованию каждому украинскому ребенку", – сказал министр.