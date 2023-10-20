Навіть не половина: скільки киян розмовляє українською мовою

86% киян вважають українську мову рідною. Однак лише 44% розмовляють державною у повсякденному житті.

Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. І додала, що у квітні Київрада ухвалила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя.

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Скільки киян розмовляє українською мовою

Чиновниця також повідомила, що у столиці України започаткували понад 50 онлайн та офлайн тренінгів та мовних клубів для підтримки тренду у суспільстві з переходу на державну мову.

Також вона анонсувала заходи, присвячені Дню української писемності та мови, який цьогоріч вже відзначатимемо 27 жовтня. Саме у цей день мільйони українців пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Так, у межах Тижня української мови в усіх бібліотеках міста відбуватимуться турніри, вечори поезії. У школах столиці після завершення канікул відбудеться тиждень рідної мови. На початку листопада у столиці України також організують мовний фестиваль.

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