Скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках" у найкращих ЗВО України

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти можуть подавати заяви на бакалаврат на бюджетну й на контрактну форми навчання.

Цьогоріч, як і торік, однією із найпопулярніших спеціальностей серед вступників є "Комп'ютерні науки". Скільки доведеться віддати грошей майбутнім ІТ-фахівцях рік навчання у різних вишах, читайте далі.

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Скільки коштує рік навчання на комп'ютерних науках

Програма "Комп'ютерні науки" посіла друге місце за популярністю серед абітурієнтів у 2023 році. На цю спеціальність подали 41 325 заяв.

У 2023 році серед вступників на спеціальність "Комп'ютерні науки" були популярні такі виші:

• Національний університет "Львівська політехніка" отримав 3915 заяв охочих вивчати комп'ютерні науки.

У 2024 році вартість навчання за цією спеціальністю зросла на 5% – до 46,2 тисячі гривень.

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (2834 заяви) – 43,9 тисячі гривень (+10%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2265 заяв) – 39,9 тисячі гривень (0%);

• Львівський національний університет імені Івана Франка (2047 заяв) – 45,422 тисячі гривень (+14,9%);

• Харківський національний університет радіоелектроніки (1518 заяв) – 31,99 тисячі гривень (+23,5%).

Отже, середня вартість навчання на першому курсі за спеціальністю "Комп'ютерні науки" у цих університетах становить 41,482 тисячі гривень.

Раніше ми інформували, яка середня ціна на навчання на найбажаніших спеціальностях у 2024 році. Про це читайте за посиланням.