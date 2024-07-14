Популярність зростає: скільки коштує рік навчання на психолога у вишах України
Джерело:Thepage.ua
В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Однією із найпопулярніших спеціальностей серед вступників є психологія.
Ба більше: попит на здобуття вищої освіти серед майбутніх психологів лише зростатиме. Тож гляньмо, скільки їм доведеться віддати грошей за рік навчання у ЗВО України цьогоріч.
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Скільки коштує рік навчання на психолога у 2024 році
Торік цей напрям освіти увійшов у трійку вподобань абітурієнтів. Вони подали 40 390 заяв.
Найбільше заяв надійшло у так виші:
- Львівський національний університет імені Івана Франка отримав 1936 заяв від охочих вивчати психологію.
Вартість року навчання для вступників 2024 року становить 39,642 гривні, що на 15% дорожче, ніж торік.
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова у Києві (1935 заяв) – 29,4 тисячі гривень (0%);
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1603 заяви) – 39,9 тисячі гривень (0%);
- Національний університет "Львівська політехніка" (1572 заяви) – 36,8 тисячі гривень (+5,1%);
- Київський університет імені Бориса Грінченка (1372 заяви) – 46 тисячі гривень.
Середня вартість в названих університетах становить 38,348 тисячі гривень.
Раніше ми інформували, яка середня ціна на навчання на найбажаніших спеціальностях у 2024 році. Про це читайте за посиланням.