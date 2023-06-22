Незрозуміло, на що розраховують: цього року на НМТ рекордна кількість спроб списати

Попри постійні попередження учні роблять спроби списати на НМТ чи вдатися до інших форм недоброчесності. Усі такі спроби виявляють, а результати тесту анульовують.

Задовго до проведення НМТ випускників попереджали: будь-яка можливість недоброчесності передбачна та буде жорстко каратися. На жаль, багато учасників тесту вирішили ризикнути своїм майбутнім.

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Невтішний рекорд недоброчесності

НМТ-2023 стало безпрецедентним за кількістю проявів недоброчесності. Учасники НМТ фотографували завдання та викладали в мережу, намагалися списати або перекласти виконання завдань на когось іншого.

Ми бачили світлини у соціальних мережах із фотографіями. І це є величезною проблемою. Результати робіт учасників, які проявляли недоброчесність, були і ще будуть анульовані,

– пообіцяли в УЦОЯО.

Через такий "рекорд" УЦОЯО зробить контроль на НМТ ще більш жорстким. Зараз ця робота лягає на інструкторів, а згодом систему будуть вдосконалювати.

Також в УЦОЯО додали, що початок дорослого життя з недоброчесності навряд чи приведе до успіху чи кар'єрних перспектив.

"Особливо якщо це є майбутнє в оновленій Україні після перемоги", – резюмували в організації.