Задолго до проведения НМТ выпускников предупреждали: любая возможность неблагочестия предсказуема и будет жестко наказываться. К сожалению, многие участники теста решили рискнуть своим будущим.

Кстати Можно ли обжаловать результаты НМТ в 2023 году

Неутешительный рекорд неблагочестия

НМТ-2023 стал беспрецедентным по количеству проявлений неблагочестия. Участники НМТ фотографировали задания и выкладывали в сеть, пытались списать или перевести выполнение заданий на кого-то другого.

Мы видели фотографии в социальных сетях с фотографиями. И это огромная проблема. Результаты работ участников, которые проявляли недобродетель, были и еще будут аннулированы,

– пообещали в УЦОКО.

Из-за такой "рекорд" УЦОКО сделает контроль на НМТ еще более жестким. Сейчас эта работа ложится на инструкторов, а потом систему будут совершенствовать.

Также в УЦОКО добавили, что начало взрослой жизни из неблагочестия вряд ли приведет к успеху или карьерным перспективам.

"Особенно если это будущее в обновленной Украине после победы", – резюмировали в организации.