Код волі і жертовності: як гасло "Слава Україні" на віки стало символом боротьби українців

Цієї фрази вороги України боялися більше, ніж вогню і меча. З нею на вустах від рук катів українського народу вмирали наші Герої. Саме гасло "Слава Україні!", зокрема у роки війн з Росією, стало символом нескореності і жертовної боротьби українців за самостійну, соборну та незалежну державу.

24 Канал розповість, коли і де зародилося гасло "Слава Україні!", як за нього вбивали українських Героїв та чому цей клич став кодом і символом боротьби українців на віки.

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Історія гасла "Слава Україні!"

Це гасло народилося у Харкові. Уся Україна почула його з Києва. А не дали йому зникнути безвісти галичани і волиняни. Історик Юрій Юзич зауважив: гасло "Слава Україні!" і відповідь "По всій землі слава!" використовували ще в середовищі харківської української студентської громади у кінці XIX століття. У той час використовували його навіть українські емігранти. Зокрема, клик пролунав під час віча у 1916 році в Детройті (США).

Революція 1917 року та російсько-українські війни

У березні 1917 року в Києві, коли розпочиналась революція, на мітингах в регіонах відповіддю на гасло "Хай живе автономія України!" відповідали "Слава! Слава Україні!".

Навіть в Іркутську (Росія) під час першотравневого свята праці на одному з прапорів, які несли українці, було написано "Хай живе автономія України! Слава Україні! Слава всім націям!".

Проголошення 23 червня 1917 року Першого універсалу Центральної ради українці вітали кличами "Хай живе вільна Україна" та "Слава Україні". 12 липня 1917 року українське національне гасло залунало навіть у Севастополі. Тоді до міста прибув новозбудований у Миколаєві корабель "Воля".

Революція тривала, як і українізація військ під гаслом "Слава Україні!".

Після перевороту Павла Скоропадського традиція вітання збереглась і в гетьманських військах. У першому зимовому поході 28 грудня 1919 року поблизу містечка Жашків на Київщині полковник Дяченко з криком "Слава Україні", кинувся у ворожий вогонь. Ця фраза підбадьорила козаків настільки, що ворог не встиг оглянутись, а вже наша кіннота рубала центр його розташування. Зрештою вітання "Слава Україні!" офіційно запровадили у військах Армії УНР. Сталось це в кінцевій фазі легендарного першого Зимового походу 19 квітня 1920 року.

Холодний Яр

Традиція вітання "Слава Україні!" продовжувала жити і після того, як Армія УНР опинилась в таборах інтернованих в Польщі. Юрій Горліс-Горський згадував: повстанці на вітання "Слава Україні!" відповідали: "Україні слава!".

УВО, ОУН, УПА

Вживати відповідь "Героям слава!" запропонував у 1925 році Юрій Артюшенко в межах Легії українських націоналістів (ЛУН), яка згодом стала співзасновницею ОУН. У 1929 році в середовищі Української військової Організації (УВО) виникло ще одне вітання: "Слава Україні! Слава Вождеві", яке згодом прижилось в ОУН і було ухвалене як офіційне.

До слова, із середини 1920-х років гасло "Слава Україні" почали використовувати пластуни на Галичині і Волині (виховані переважно ветеранами визвольних змагань). Саме із середовища пластунів, які масово влились в ОУН після заборони поляками Пласту, гасло "Слава Україні!" стало масовим і знову популярним серед українців.



Вітання "Слава Україні" стало символом боротьби / Фото з відкритих джерел

Під час Варшавського і Львівського процесів над Степаном Бандерою його побратими й посестри з Пласту вигукували "Слава Україні!". За це навіть були покарані польським судом.

Через передруки судових хронік у періодиці вітання розійшлось світом і стало повсюдно вживаним. Ним почали підписувати оголошення і листи, навіть, релігійні громади в США. А надзвичайно поширеним гасло стало у бійців Української повстанської армії (УПА), яка діяла на території західноукраїнських областей у 1942 – 1960 роках.

До речі, в збірнику праць Степана Бандери немає популярно вживаної в інтернеті цитати, яку йому приписують: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!", уточнює історик Юрій Юзич.

До слова, у 1939 році нацисти заборонили використовувати це гасло в українських радіопередачах з Відня. Вони пам'ятали: коли угорські війська топили в крові "Карпатську Січ", січовики перед смертю часто вигукували "Слава Україні!".

Тож Другий великий збір ОУН у 1941 році не просто зафіксував своєю постановою вже давно сформовану традицію, але й додав до вітання обов'язкову відповідь: "Героям слава!".

Після придушення збройного спротиву ОУН – УПА в СРСР гасло заборонили.

Символізм гасла у час незалежності України

Після розпаду СРСР це вітання переважно вживали у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів. Тоді "Слава Україні" звучало на мітингах і демонстраціях. У той час з'явилося і продовження фрази, яке звучить як "Слава нації! – Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!". Таке продовження використовувала Українська націоналістична самооборона (УНСО).

Ці гасла також стали доволі популярними у середовищі футбольних фанатів і часто лунали не лише на мітингах та акціях, а й під час футбольних матчів. Все ж на сході нашої держави до цих кличів ставилися з пересторогою.

Під час протестів Євромайдану у 2013 – 2014 роках гасло вперше за роки незалежності перестало бути атрибутом націоналістичних партій та стало одним з головних гасел усіх протестувальників.

Офіційне визнання

У 2018 році гасло "Слава Україні!" та відповідь на нього "Героям слава!" офіційно затвердили як статутне привітання для Збройних Сил та Нацполіції. Ним замінили старе, яке залишилося з радянських часів – "Здрастуйте, товариші" і відповідь "Бажаємо здоров'я".

Гасло активно поширилося у лавах ЗСУ і добровольчих підрозділах саме під час російської збройної агресії проти України. З початком боїв на Донбасі це вітання першими почали вживати добровольчі батальйони.

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Гасло, за яке вбивали

Що важливо, гасло "Слава Україні" стало фразою-символом, за яку вороги України вбивали її Героїв.

Під час другої російсько-української війни на початку XX століття прапорщик Воропай став першим, хто, вмираючи від рук окупантів, вигукнув "Слава Україні!".

Історик, майор ЗСУ Юрій Юзич розповів: у березні 1919 року у Львові перед розстрілом юнаки Фолис і Саламонович вигукнули: "Слава Україні!". Хлопців розстріляли за рішенням польського військово-польового суду за недоведену дію на користь українців.

У березні 1939 року мадяри масово розстрілювали полонених вояків Карпатської України. Більшість із Героїв вмирала, вигукнувши "Слава Україні!".



Мадярські нацисти розстрілюють січовика, весна 1939 року, Закарпаття / Фото Історична правда

У наступні 20 років саме так загинули тисячі вояків і воячок УПА та підпільників і підпільниць ОУН. Шоковані героїзмом і сміливістю українських Героїв чекісти казали: "Ти його кишки на руку намотуєш, а він тобі з усмішкою: "Слава Україні".

У 2023 році російські окупанти за гасло "Слава Україні" знову розстріляли українського Героя. Фраза-символ, вимовлена воїном ЗСУ за мить до смерті в очі російським окупантам, налякала їх сильніше, ніж будь-яка зброя. У ТрО "Північ" заявили, що страчений – їхній боєць Олександр Мацієвський.



Українські воїни вмирають з гаслом "Слава Україні" / Фото Нікіти Тітова

Символ на вустах іноземних політиків

Гасло "Слава Україні!" стали також широко використовувати іноземні діячі та політики. Таким чином вони продемонстрували підтримку та прихильність до України. Зокрема, його вживали експрем'єр Британії Борис Джонсон, канадський прем'єр Джастін Трюдо, польський президент Анджей Дуда. Саме ці слова президент США Джо Байден написав в гостьовій книзі Маріїнського палацу, коли перебував з історичним візитом у Києві під час війни.

Гасло – страшніше, ніж смерть

Історія та криваві злочини, скоєні ворогами України проти українців, доводять: окупанти боялися не лише наших Героїв, а й самого гасла "Слава Україні", вимовленого з їхніх вуст.

У росіян навіть сталася істерика, коли 6 червня 2021 року Україна презентувала нову форму, в якій національна збірна мала грати на Чемпіонаті Європи з футболу. Усе тому, що на футболках були написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Символ і код українського воїна на віки

Так, у час війни Росії проти України гасло "Слава Україні" стало актуальним як ніколи. Ба більше: воно об'єднало усіх українців і стало своєрідним символом боротьби нашого народу. Як і 100 та 80 років тому, з ним на вустах знову вмирають безстрашні українські Герої, які, як і їхні предки, боронять рідну землю від чужинців. Зокрема, варварів зі Сходу.