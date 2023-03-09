Код воли и жертвенности: как лозунг "Слава Украине" на веки стал символом борьбы украинцев

Этой фразы враги Украины боялись больше огня и меча. С ней на устах от рук палачей украинского народа умирали наши Герои. Сам лозунг "Слава Украине!", в частности в годы войн с Россией, стал символом непокорности и жертвенной борьбы украинцев за свободное, соборное и независимое государство.

24 Канал расскажет, когда и где зародился лозунг "Слава Украине!", как за него убивали украинских Героев и почему этот клич стал кодом и символом борьбы украинцев на веки.

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История лозунга "Слава Украине!"

Этот лозунг родился в Харькове. Вся Украина услышала его из Киева. А не дали ему пропасть без вести галичане и волыняне. Историк Юрий Юзич заметил: лозунг "Слава Украине!" и ответ "По всей земле слава!" использовали еще в среде харьковской украинской студенческой общины в конце XIX века. В то время использовали его даже украинские эмигранты. В частности, клич прозвучал во время вече в 1916 году в Детройте (США).

Революция 1917 года и российско-украинские войны

В марте 1917 года в Киеве, когда начиналась революция, на митингах в регионах ответом на лозунг "Да здравствует автономия Украины!" отвечали "Слава! Слава Украине!".

Даже в Иркутске (Россия) во время первомайского праздника труда на одном из флагов, которые несли украинцы, было написано "Да здравствует автономия Украины! Слава Украине! Слава всем нациям!".

Провозглашение 23 июня 1917 года Первого универсала Центральной Рады украинцы приветствовали кличами "Да здравствует свободная Украина" и "Слава Украине". 12 июля 1917 года украинский национальный лозунг звучал даже в Севастополе. Тогда в город прибыл новый корабль "Воля".

Революция продолжалась, как и украинизация войск под лозунгом "Слава Украине!".

После переворота Павла Скоропадского традиция приветствия сохранилась и в гетманских войсках. В первом зимнем походе 28 декабря 1919 года вблизи городка Жашков в Киевской области полковник Дяченко с криком "Слава Украине" бросился во вражеский огонь. Эта фраза ободрила казаков настолько, что враг не успел оглянуться, а уже наша конница рубила центр его расположения. Наконец, приветствие "Слава Украине!" официально ввели в войсках Армии УНР. Произошло это в конечной фазе легендарного первого Зимнего похода 19 апреля 1920 года.

Холодный Яр

Традиция приветствия "Слава Украине!" продолжала жить и после того, как Армия УНР оказалась в лагерях интернированных в Польше. Юрий Горлис-Горский вспоминал: повстанцы на приветствие "Слава Украине!" отвечали: "Украине слава!

УВО, ОУН, УПА

Отвечать "Героям слава!" предложил в 1925 году Юрий Артюшенко в рамках Легии украинских националистов (ЛУН), которая впоследствии стала соосновательницей ОУН. В 1929 году в среде Украинской военной Организации (УВО) возникло еще одно приветствие: "Слава Украине! Слава Вождю", которое впоследствии прижилось в ОУН и было принято как официальное.

К слову, с середины 1920-х годов лозунг "Слава Украине" начали использовать пластуны на Галичине и Волыни (воспитанные преимущественно ветеранами освободительной борьбы). Именно из среды пластунов, массово влившихся в ОУН после запрета поляками Пласта, лозунг "Слава Украине!" стал массовым и снова популярным среди украинцев.



Приветствие "Слава Украине" стало символом борьбы / фото из открытых источников

Во время Варшавского и Львовского процессов над Степаном Бандерой его побратимы и сестры из Пласта восклицали "Слава Украине!". За это даже были наказаны польским судом.

В связи с перепечатками судебных хроник в периодике приветствие разошлось по миру и стало повсеместно употребляемым. Им начали подписывать объявления и письма даже религиозные общины в США. А самым распространенным лозунг стал у бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), действовавшей на территории западноукраинских областей в 1942 – 1960 годах.

Кстати, в сборнике работ Степана Бандеры нет популярной в интернете цитаты, которая ему приписывают: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы ответят "Героям слава!", уточняет историк Юрий Юзич.

К слову, в 1939 году нацисты запретили использовать этот лозунг в украинских радиопередачах из Вены. Они помнили: когда венгерские войска топили в крови "Карпатскую Сечь", сечевики перед смертью часто выкрикивали "Слава Украине!"

Поэтому второй большой сбор ОУН в 1941 году не просто зафиксировал своим постановлением уже давно сложившуюся традицию, но и добавил к приветствию обязательный ответ: "Героям слава!".

После подавления вооруженного сопротивления ОУН – УПА в СССР лозунг запретили.

Символизм лозунга во время независимости Украины

После распада СССР это приветствие преимущественно использовали в среде национал-демократов и украинских националистов. Тогда "Слава Украине!" звучало на митингах и демонстрациях. В то время появилось и продолжение фразы, звучащее как "Слава нации! – Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!". Такое продолжение использовала Украинская националистическая самооборона (УНСО).

Эти лозунги также стали довольно популярны в среде футбольных фанатов и часто звучали не только на митингах и акциях, но и во время футбольных матчей. Все же на востоке нашего государства к этим кличам относились с предостережением.

Во время протестов Евромайдана в 2013 – 2014 годах лозунг впервые за годы независимости перестал быть атрибутом националистических партий и стал одним из главных лозунгов всех протестующих.

Официальное признание

В 2018 году лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" официально утвердили как уставное приветствие для Вооруженных Сил и Нацполиции. Им заменили старое, которое осталось с советских времен – "Здравствуйте, товарищи" и ответ "Здравия желаем".

Лозунг активно распространился в рядах ВСУ и добровольческих подразделениях именно во время российской вооруженной агрессии против Украины. С началом боев на Донбассе это приветствие первыми начали использовать добровольческие батальоны.

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Лозунг, за который убивали

Что важно, лозунг "Слава Украине" стал фразой-символом, за которую враги Украины убивали ее Героев.

Во время второй российско-украинской войны в начале XX века прапорщик Воропай стал первым, кто, умирая от рук оккупантов, воскликнул "Слава Украине!".

Историк, майор ВСУ Юрий Юзич рассказал: в марте 1919 во Львове перед расстрелом юноши Фолис и Саламонович воскликнули: "Слава Украине!". Парней расстреляли по решению польского военно-полевого суда за недоказанное действие в пользу украинцев.

В марте 1939 года мадьяры массово расстреливали пленных воинов Карпатской Украины. Большинство Героев умирало, восклицав "Слава Украине!".



Мадьярские нацисты расстреливают сечевика, весна 1939 года, Закарпатье / фото Историческая правда

В последующие 20 лет именно так погибли тысячи воинов мужчин и женщин УПА и подпольщиков и подпольщиц ОУН. Шокированные героизмом и смелостью украинских героев чекисты говорили: "Ты его кишки на руку наматываешь, а он тебе с улыбкой: "Слава Украине".

В 2023 году российские оккупанты за лозунг "Слава Украине" снова расстреляли украинского Героя. Фраза-символ, произнесенная воином ВСУ за мгновение до смерти в глаза российским оккупантам, испугала их сильнее любого оружия. В ТрО "Север" заявили, что казненный – их боец Александр Мациевский.



Украинские воины умирают с лозунгом "Слава Украине" / фото Никиты Титова

Символ на устах иностранных политиков

Лозунг «Слава Украине!» стали также широко использовать иностранные деятели и политики. Таким образом они продемонстрировали поддержку и приверженность Украине. В частности, его использовали экс-премьер Британии Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо, польский президент Анджей Дуда. Именно эти слова президент США Джо Байден написал в гостевой книге Мариинского дворца, когда находился с историческим визитом в Киеве во время войны.

Лозунг – страшнее, чем смерть

История и кровавые преступления, совершенные врагами Украины против украинцев, доказывают: оккупанты боялись не только наших Героев, но и самого лозунга "Слава Украине", произнесенного из их уст.

У россиян даже произошла истерика, когда 6 июня 2021 года Украина презентовала новую форму, в которой национальная сборная должна была играть на Чемпионате Европы по футболу. Все потому, что на футболках были надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Символ и код украинского воина на веки веков

Так, во время войны России против Украины лозунг "Слава Украине" стал актуальным как никогда. Более того: он объединил всех украинцев и стал своеобразным символом борьбы нашего народа. Как и 100, и 80 лет назад, с ним на устах снова умирают бесстрашные украинские Герои, которые, как и их предки, защищают родную землю от чужестранцев. В частности, варваров с Востока.