Славсько чи Славське: як правильно писати назву відомого курорту

Багато українських міст і селищ мають назви, які зберігають сліди давньої мовної традиції. Іноді з часом їх змінювали, а згодом повертали історичні форми.

Назва Славсько – хороший привід розібратися, чому закінчення -сько тут цілком закономірне. Розповідаємо з посиланням на ЛОВА.

Славсько чи Славське – як не помилитися в назві курорту?

Назви населених пунктів іноді змінюються, і не завжди це помічають навіть ті, хто часто буває в цих місцях. Знайома назва може залишитися в пам’яті туристів, на старих дорожніх покажчиках і в розмовах місцевих жителів, хоча офіційно її вже змінили. Саме така історія сталася з одним із найвідоміших карпатських курортів на Львівщині.

Багато років його називали Славським, однак тепер офіційна назва – Славсько. І це не випадкова зміна закінчення, а повернення історичної форми.

29 червня 2023 року Верховна Рада України ухвалила постанову № 3211-IX про перейменування селища Славське на Славсько. Ініціативу підтримала місцева громада, яка прагнула повернути населеному пункту історичну назву.

Як пояснював директор Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Ігор Соляр, форма "Славсько" відповідає традиційній для Галичини моделі географічних назв на -сько. Натомість назва "Славське" закріпилася за радянських часів.

Чи є правило, за яким потрібно писати -сько замість -ське?

Тут важливо розрізняти дві речі: правописне правило та офіційну назву конкретного населеного пункту.

Закінчення -сько в назві Славсько – частина історичної назви, а не прикметникове закінчення, яке можна довільно змінювати. Тому не потрібно самостійно переробляти всі назви на -ське. Треба перевіряти їхню офіційну форму та історичне походження.

Назва "Славсько" відмінюється як іменник середнього роду:

називний – Славсько;

родовий – Славська;

давальний – Славську;

знахідний – Славсько;

орудний – Славськом;

місцевий – у Славську.

Тому правильно: "поїхати до Славська", "відпочивати у Славську", "побувати на курорті Славсько".

Які ще є подібні приклади?

Славсько – не єдина географічна назва з таким закінченням. На Львівщині є й інші населені пункти, назви яких відповідають цій історичній моделі:

Рудно – раніше в офіційному вжитку було Рудне;

– раніше в офіційному вжитку було Рудне; Кавсько – раніше Кавське;

– раніше Кавське; Комарно – місто на Львівщині;

– місто на Львівщині; Олесько – селище, відоме своїм замком.

Особливо показові перші два приклади. У червні 2025 року Верховна Рада повернула селищу Рудно історичну назву замість Рудне, а селу Кавсько – назву замість Кавське.

Отже, запам'ятаймо: назва відомого гірськолижного курорту пишеться Славсько. Це історична форма, офіційно затверджена Верховною Радою. А в реченнях її відмінюємо: у Славську, до Славська, зі Славська.

Цікаві факти про Славсько

Перша письмова згадка про поселення датується 1483 роком. Тож історія Славська значно давніша за його славу як гірськолижного курорту.

Славсько – один із найстаріших гірськолижних курортів України. Його туристична історія почала активно розвиватися наприкінці XIX століття, коли в 1887 році проклали залізницю зі Львова до Мукачева. Завдяки залізничному сполученню мандрівникам стало значно легше діставатися Карпат.

Що можна побачити у Славську: дивіться відео

Перші лижні витяги працювали за допомогою коней. На горі Погар коні ходили по колу й обертали велике колесо, яке тягнуло трос із прикріпленими саньми. Так лижники могли підніматися схилом без тривалого пішого сходження.

У 1930-х роках Славсько називали "Закопане" Східних Бескидів. Курорт став настільки популярним серед любителів лиж, що у вихідні до нього призначали додаткові поїзди зі Львова та інших міст. У вагонах навіть облаштовували окремі місця для лижного спорядження.

Славсько розташоване на злитті двох річок. Тут зустрічаються Опір і його притока Славка. Саме від назви річки Славки, за однією з версій, походить назва поселення.

Поруч є гори з різними можливостями для відпочинку. Серед найвідоміших – Тростян і Погар. Неподалік, у селі Волосянка, розташований Високий Верх, звідки відкриваються краєвиди на карпатські хребти.