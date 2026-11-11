Славско или Славское: как правильно писать название известного курорта

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Название "Славско" – хороший повод разобраться, почему окончание "-ско" здесь вполне закономерно. Рассказываем со ссылкой на ЛОВА.

Славско или Славское – как не ошибиться в названии курорта?

Названия населенных пунктов иногда меняются, и не всегда это замечают даже те, кто часто бывает в этих местах. Знакомое название может остаться в памяти туристов, на старых дорожных указателях и в разговорах местных жителей, хотя официально его уже изменили. Именно такая история произошла с одним из самых известных карпатских курортов на Львовщине.

Много лет его называли Славским, однако теперь официальное название – Славско. И это не случайное изменение окончания, а возвращение к исторической форме.

29 июня 2023 года Верховная Рада Украины приняла постановление № 3211-IX о переименовании поселка Славское в Славско. Инициативу поддержала местная община, которая стремилась вернуть населенному пункту историческое название.

Как пояснял директор Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Игорь Соляр, форма "Славсько" соответствует традиционной для Галичины модели географических названий на -сько. В то же время название "Славское" закрепилось в советское время.

Существует ли правило, согласно которому нужно писать -сько вместо -ське?

Здесь важно различать две вещи: правописное правило и официальное название конкретного населенного пункта.

Окончание -сько в названии Славсько – часть исторического названия, а не прилагательное окончание, которое можно произвольно изменять. Поэтому не нужно самостоятельно переделывать все названия на -ское. Нужно проверять их официальную форму и историческое происхождение.

Название "Славско" склоняется как существительное среднего рода:

именительный – Славско;

родительный – Славска;

дательный – Славску;

винительный – Славско;

творительный – Славском;

местный – в Славске.

Поэтому правильно: "поехать в Славско", "отдыхать в Славске", "побывать на курорте Славско".

Какие еще есть подобные примеры?

Славско – не единственное географическое название с таким окончанием. Во Львовской области есть и другие населенные пункты, названия которых соответствуют этой исторической модели:

Рудно – ранее в официальном употреблении было Рудное;

– ранее в официальном употреблении было Рудное; Кавско – раньше Кавское;

– раньше Кавское; Комарно – город на Львовщине;

– город на Львовщине; Олесько – поселок, известный своим замком.

Особенно показательны первые два примера. В июне 2025 года Верховная Рада вернула поселку Рудно историческое название вместо "Рудне", а селу Кавско – название вместо "Кавское".

Итак, запомним: название известного горнолыжного курорта пишется "Славско". Это историческая форма, официально утвержденная Верховной Радой. А в предложениях ее склоняем: в Славске, в Славск, из Славска.

Интересные факты о Славске

Первое письменное упоминание о поселении датируется 1483 годом. Таким образом, история Славска значительно древнее его славы как горнолыжного курорта.

Славско – один из старейших горнолыжных курортов Украины. Его туристическая история начала активно развиваться в конце XIX века, когда в 1887 году проложили железную дорогу из Львова в Мукачево. Благодаря железнодорожному сообщению путешественникам стало значительно легче добираться до Карпат.

Что можно увидеть в Славско: смотрите видео

Первые лыжные подъемники работали с помощью лошадей. На горе Погар лошади ходили по кругу и вращали большое колесо, которое тянуло трос с прикрепленными санями. Так лыжники могли подниматься по склону без длительного пешего подъема.

В 1930-х годах Славско называли "Закопане" Восточных Бескидов. Курорт стал настолько популярным среди любителей лыж, что по выходным к нему направляли дополнительные поезда из Львова и других городов. В вагонах даже оборудовали отдельные места для лыжного снаряжения.

Славско расположено на слиянии двух рек. Здесь встречаются Опир и его приток Славка. Именно от названия реки Славки, по одной из версий, происходит название поселения.

Рядом находятся горы с различными возможностями для отдыха. Среди самых известных – Тростян и Погар. Неподалеку, в селе Волосянка, расположен Высокий Верх, откуда открываются виды на карпатские хребты.