Вам ще не набридло "гуд": маємо значно більше українських відповідників

27 жовтня 2024, 11:50
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Автор: Олеся Кух

Поширення англіцизмів в українській мові є даниною моді та сучасним інформаційним технологіям. Але не варто забувати і про вдосконалення рідної мови.

Вплив англомовної індустрії та прагнення скорочувати свою мову, звучати "модно" завдяки запозиченню англіцизмів зараз однозначно існує. Це призводить до того, що у рідній мові з'являються "чужинці". Серед них, запозичене слово, яке чуємо щодня – "гуд", але у нас є значна кількість своїх відповідників, які радить Освіта 24.

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Як влучно і цікаво замінити слово "гуд"

Слово "гуд", що походить від англійського "good"  дуже багатогранне і багатофункціональне. Але найчастіше вживається на знак згоди, схвалення чи компліменту.

Але в українській мові є чимало слів, якими можна замінити просте слово "гуд". Найкраще за змістом слово – "добре". А вже в нього є кількість значущих слів-синонімів, відчуття палітри вживання яких, можливе в будь-якому контексті. 

Для вираження згоди слово "добре" можна замінити:

  • Гаразд
  • Так
  • Згоден(на)
  • Чудово
  • Відмінно
  • Ладно
  • Можна
  • Файно
  • Нехай

Для оцінки якості чогось: 

  • Гарно
  • Пристойно
  • Чудово
  • Достатньо
  • Відмінно
  • Прекрасно
  • Зразково
  • Непогано
  • Гоже
  • Незле 
  • Хороше
  • Вдало
  • Як слід
  • Корисно

Словом "добре" висловлюють задоволення:

  • Радо
  • Приємно
  • Задоволено
  • Щасливо
  • Весело
  • Комфортно
  • Спокійно

Усе добре – це точно! / Ілюстративне фото

Та ще кілька інших значень:

  • Здорово (розмовна)
  • Добре (у значенні "достатньо")
  • Позитивно
  • Оптимістично
  • Славно

Чимало правда? Обирайте на свій смак. Навіщо спрощувати своє мовлення, коли красномовство цінувалося завжди. А ще збагачення свого словникового запасу робить вас чудовим співрозмовником!