Вам ще не набридло "гуд": маємо значно більше українських відповідників

Поширення англіцизмів в українській мові є даниною моді та сучасним інформаційним технологіям. Але не варто забувати і про вдосконалення рідної мови.

Вплив англомовної індустрії та прагнення скорочувати свою мову, звучати "модно" завдяки запозиченню англіцизмів зараз однозначно існує. Це призводить до того, що у рідній мові з'являються "чужинці". Серед них, запозичене слово, яке чуємо щодня – "гуд", але у нас є значна кількість своїх відповідників, які радить Освіта 24.

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Як влучно і цікаво замінити слово "гуд"

Слово "гуд", що походить від англійського "good" дуже багатогранне і багатофункціональне. Але найчастіше вживається на знак згоди, схвалення чи компліменту.

Але в українській мові є чимало слів, якими можна замінити просте слово "гуд". Найкраще за змістом слово – "добре". А вже в нього є кількість значущих слів-синонімів, відчуття палітри вживання яких, можливе в будь-якому контексті.

Для вираження згоди слово "добре" можна замінити:

Гаразд

Так

Згоден(на)

Чудово

Відмінно

Ладно

Можна

Файно

Нехай

Для оцінки якості чогось:

Гарно

Пристойно

Чудово

Достатньо

Відмінно

Прекрасно

Зразково

Непогано

Гоже

Незле

Хороше

Вдало

Як слід

Корисно

Словом "добре" висловлюють задоволення:

Радо

Приємно

Задоволено

Щасливо

Весело

Комфортно

Спокійно

Усе добре – це точно! / Ілюстративне фото

Та ще кілька інших значень:

Здорово (розмовна)

Добре (у значенні "достатньо")

Позитивно

Оптимістично

Славно

Чимало правда? Обирайте на свій смак. Навіщо спрощувати своє мовлення, коли красномовство цінувалося завжди. А ще збагачення свого словникового запасу робить вас чудовим співрозмовником!