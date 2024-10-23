Навіщо знову "засмічувати" свою мову іншомовними словами? Ба більше, якщо в українській мові існує безліч цікавих та колоритних їхніх відповідників. Разом з Освіта 24 розглянемо, чим замінити слово "сорі".

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Чому саме "сорі" та які українські відповідники краще використати

Слово "сорі" є запозичене з англійської мови, варіант від слова "sorry". Використовують його для вираження вибачення або співчуття. Під впливом англомовних медіа, музики, фільмів, ну і звісно активному вивченню англійської у суспільстві, слово часто використовується в повсякденній комунікації і соцмережах.

Слово "сорі" часто використовується у неформальному спілкуванні, а ще тому, що воно коротке і легке у вимові.

Однак, українська мова має кілька цікавих влучних відповідників – "вибач", "даруй, "пробач", "перепрошую".

Хоча ці слова доречні майже у будь-якій ситуації, але варто зважити на особливості ситуацій їх використання.

Універсальне "вибачте", яким можна попросити пробачення і за дрібну побутову незручність, і за серйозну провину.

"Даруйте" – цим слово краще просити пробачення за дрібні провини чи незручні ситуації. Наприклад, коли ви когось випадково штовхнули чи щось хочете перепитати.

"Пробачте" – найкраще підходить для того, щоб сумлінніше вибачитись за заподіяну значну прикрість чи тяжку провину.

"Перепрошую" – як і "даруйте" це слово буде доречним у побутових ситуаціях. Так можна привернути до себе увагу у громадському місці або вибачитись, якщо ви когось штовхнули чи наступили на ногу.

Українські відповідники є не набагато довшими за звучанням, але мають значно більше "відтінків" використання. Ну а конструкцій з цими словами значно більше.

Краще "даруйте" чи "вибач" / Ілюстративне фото

Як правильно українською просити вибачення

Звісно, ми зважаємо на рекомендації філологів і говоримо "вибачте мені", "даруйте їм", "пробачте нам" – займенник у давальному відмінку.

І вибачення в українській мові ми "просимо", а не "приносимо" (калька з російської) – "прошу вибачення", "прошу пробачити".

Українські відповідники та їх правильне вживання слід запам'ятати та використовувати в офіційному і неофіційному спілкуванні. Це продемонструє не лише вашу вихованість, а й знання мови!