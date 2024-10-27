Вам еще не надоело "гуд": есть гораздо больше украинских соответствий

27 октября 2024, 11:50
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Автор: Алеся Кух

Распространение англицизмов в украинском языке является данью моде и современным информационным технологиям. Но не стоит забывать и о совершенствовании родного языка.

Влияние англоязычной индустрии и стремление сокращать свой язык, звучать "модно" благодаря заимствованию англицизмов сейчас однозначно существует. Это приводит к тому, что в родном языке появляются "чужаки". Среди них, заимствованное слово, которое слышим ежедневно – "гуд", но у нас есть значительное количество своих соответствий, которые советует Освита 24.

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Как метко и интересно заменить слово "гуд"

Слово "гуд", происходит от английского "good" очень многогранное и многофункциональное. Но чаще всего употребляется в знак согласия, одобрения или комплимента.

Но в украинском языке есть немало слов, которыми можно заменить простое слово "гуд". Лучшее по смыслу слово – "добре". А уже у него есть количество значимых слов-синонимов, ощущение палитры употребления которых, возможно в любом контексте.

Для выражения согласия слово "добре" можно заменить:

  • Гаразд
  • Так
  • Згоден(на)
  • Чудово
  • Відмінно
  • Ладно
  • Можна
  • Файно
  • Нехай

Что-бы  оценить качество чего-то:

  • Гарно
  • Пристойно
  • Чудово
  • Достатньо
  • Відмінно
  • Прекрасно
  • Зразково
  • Непогано
  • Гоже
  • Незле
  • Хороше
  • Вдало
  • Як слід
  • Корисно

Словом "добре" выражают удовольствие:

  • Радо
  • Приємно
  • Задоволено
  • Щасливо
  • Весело
  • Комфортно
  • Спокійно

Все хорошо – это точно! / Иллюстративное фото

И еще несколько других значений:

  • Здорово (розмовна)
  • Добре (у значенні "достатньо")
  • Позитивно
  • Оптимістично
  • Славно

Немало правда? Выбирайте на свой вкус. Зачем упрощать свою речь, когда красноречие ценилось всегда. А еще обогащение своего словарного запаса делает вас замечательным собеседником!