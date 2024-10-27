Вам еще не надоело "гуд": есть гораздо больше украинских соответствий

Распространение англицизмов в украинском языке является данью моде и современным информационным технологиям. Но не стоит забывать и о совершенствовании родного языка.

Влияние англоязычной индустрии и стремление сокращать свой язык, звучать "модно" благодаря заимствованию англицизмов сейчас однозначно существует. Это приводит к тому, что в родном языке появляются "чужаки". Среди них, заимствованное слово, которое слышим ежедневно – "гуд", но у нас есть значительное количество своих соответствий, которые советует Освита 24.

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Как метко и интересно заменить слово "гуд"

Слово "гуд", происходит от английского "good" очень многогранное и многофункциональное. Но чаще всего употребляется в знак согласия, одобрения или комплимента.

Но в украинском языке есть немало слов, которыми можно заменить простое слово "гуд". Лучшее по смыслу слово – "добре". А уже у него есть количество значимых слов-синонимов, ощущение палитры употребления которых, возможно в любом контексте.

Для выражения согласия слово "добре" можно заменить:

Гаразд

Так

Згоден(на)

Чудово

Відмінно

Ладно

Можна

Файно

Нехай

Что-бы оценить качество чего-то:

Гарно

Пристойно

Чудово

Достатньо

Відмінно

Прекрасно

Зразково

Непогано

Гоже

Незле

Хороше

Вдало

Як слід

Корисно

Словом "добре" выражают удовольствие:

Радо

Приємно

Задоволено

Щасливо

Весело

Комфортно

Спокійно

Все хорошо – это точно! / Иллюстративное фото

И еще несколько других значений:

Здорово (розмовна)

Добре (у значенні "достатньо")

Позитивно

Оптимістично

Славно

Немало правда? Выбирайте на свой вкус. Зачем упрощать свою речь, когда красноречие ценилось всегда. А еще обогащение своего словарного запаса делает вас замечательным собеседником!