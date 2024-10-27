Вам еще не надоело "гуд": есть гораздо больше украинских соответствий
Распространение англицизмов в украинском языке является данью моде и современным информационным технологиям. Но не стоит забывать и о совершенствовании родного языка.
Влияние англоязычной индустрии и стремление сокращать свой язык, звучать "модно" благодаря заимствованию англицизмов сейчас однозначно существует. Это приводит к тому, что в родном языке появляются "чужаки". Среди них, заимствованное слово, которое слышим ежедневно – "гуд", но у нас есть значительное количество своих соответствий, которые советует Освита 24.
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Как метко и интересно заменить слово "гуд"
Слово "гуд", происходит от английского "good" очень многогранное и многофункциональное. Но чаще всего употребляется в знак согласия, одобрения или комплимента.
Но в украинском языке есть немало слов, которыми можно заменить простое слово "гуд". Лучшее по смыслу слово – "добре". А уже у него есть количество значимых слов-синонимов, ощущение палитры употребления которых, возможно в любом контексте.
Для выражения согласия слово "добре" можно заменить:
- Гаразд
- Так
- Згоден(на)
- Чудово
- Відмінно
- Ладно
- Можна
- Файно
- Нехай
Что-бы оценить качество чего-то:
- Гарно
- Пристойно
- Чудово
- Достатньо
- Відмінно
- Прекрасно
- Зразково
- Непогано
- Гоже
- Незле
- Хороше
- Вдало
- Як слід
- Корисно
Словом "добре" выражают удовольствие:
- Радо
- Приємно
- Задоволено
- Щасливо
- Весело
- Комфортно
- Спокійно
И еще несколько других значений:
- Здорово (розмовна)
- Добре (у значенні "достатньо")
- Позитивно
- Оптимістично
- Славно
Немало правда? Выбирайте на свой вкус. Зачем упрощать свою речь, когда красноречие ценилось всегда. А еще обогащение своего словарного запаса делает вас замечательным собеседником!