Вплив англомовної індустрії та прагнення скорочувати свою мову, звучати "модно" завдяки запозиченню англіцизмів зараз однозначно існує. Це призводить до того, що у рідній мові з'являються "чужинці". Серед них, запозичене слово, яке чуємо щодня – "гуд", але у нас є значна кількість своїх відповідників, які радить Освіта 24.
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Як влучно і цікаво замінити слово "гуд"
Слово "гуд", що походить від англійського "good" дуже багатогранне і багатофункціональне. Але найчастіше вживається на знак згоди, схвалення чи компліменту.
Але в українській мові є чимало слів, якими можна замінити просте слово "гуд". Найкраще за змістом слово – "добре". А вже в нього є кількість значущих слів-синонімів, відчуття палітри вживання яких, можливе в будь-якому контексті.
Для вираження згоди слово "добре" можна замінити:
- Гаразд
- Так
- Згоден(на)
- Чудово
- Відмінно
- Ладно
- Можна
- Файно
- Нехай
Для оцінки якості чогось:
- Гарно
- Пристойно
- Чудово
- Достатньо
- Відмінно
- Прекрасно
- Зразково
- Непогано
- Гоже
- Незле
- Хороше
- Вдало
- Як слід
- Корисно
Словом "добре" висловлюють задоволення:
- Радо
- Приємно
- Задоволено
- Щасливо
- Весело
- Комфортно
- Спокійно
Усе добре – це точно! / Ілюстративне фото
Та ще кілька інших значень:
- Здорово (розмовна)
- Добре (у значенні "достатньо")
- Позитивно
- Оптимістично
- Славно
Чимало правда? Обирайте на свій смак. Навіщо спрощувати своє мовлення, коли красномовство цінувалося завжди. А ще збагачення свого словникового запасу робить вас чудовим співрозмовником!