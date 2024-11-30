Чи точно говоримо "кепка": які ознаки вирізняють цей головний убір від інших

Головні убори – частина гардеробу чоловіків, жінок і дітей. Деякі з них дуже популярні, носяться круглорічно і вони вважаються унісекс, до прикладу, кепки.

Головний убір – це елемент гардероба, який має захистити від холоду чи сонця, а також є частиною завершеного стильного образу. 24 Канал пропонує дізнатися про "кепку", її історію та форми, а також, як же правильно її називати.

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Що вирізняє "кепку" серед інших головних уборів

Кепка – чи не найпопулярніший головний убір з подовгуватим дашком із однієї сторони.

Як головний убір була придумана для військових і пройшла свою еволюцію від легкого шолома з козирком до кепки-бейсболки.

З Британії у США убір поширився завдяки генералу Бринтону Маккелану, кепки стали носити з 1860 року. З часом дизайнери компанії New Era (США) оцінили переваги цього головного убору, трансформували його в 1954 році для спортсменів, щоб замінити солом'яний капелюх і захистити від сонця, гравців у бейсбол. А з часом його почали носити, спочатку фанати цього спорту, а згодом і будь-хто. Тому головний убір отримав іншу назву – бейсболка.

Основними відмінностями кепки від інших головних уборів є форма, та складові цього виробу. Кепка складається з таких основних елементів:

козирка рівного або вигнутого;

купола (тулії) – найчастіше з 4, 5 або 6 клинів;

застібки різного типу (може бути відсутня);

ґудзика (може бути відсутній).

Кепки-бейсболки різняться за дизайном, стилісти виділяють кілька основних фасонів:

класичні – мають високу жорстку тулію з емблемою або без, середній за розміром зігнутий козирок, металеву, пластикову або текстильну застібку. При застосуванні металевої застібки використовується овальний люверс для обрамлення отвору, в який протягують регулювальний хлястик, купол має 5 – 6 клинів з люверсами;

– мають високу жорстку тулію з емблемою або без, середній за розміром зігнутий козирок, металеву, пластикову або текстильну застібку. При застосуванні металевої застібки використовується овальний люверс для обрамлення отвору, в який протягують регулювальний хлястик, купол має 5 – 6 клинів з люверсами; велосипедні – полегшений варіант бейсболки з м’якою невеликою тулією, маленьким козирком, який може закочуватися догори і поверх можна одягнути шолом.

– полегшений варіант бейсболки з м’якою невеликою тулією, маленьким козирком, який може закочуватися догори і поверх можна одягнути шолом. університетські – схожі до класичних, але мають нижчу тулію і завжди містять емблему або логотип університету;

– схожі до класичних, але мають нижчу тулію і завжди містять емблему або логотип університету; бейсболки далекобійників або тракер – мають вищу тулію, ніж класичні, більший козирок, металеву, пластикову або текстильну застібку, задню частину – із сітки;

– мають вищу тулію, ніж класичні, більший козирок, металеву, пластикову або текстильну застібку, задню частину – із сітки; моделі з прямим козирком – снепбек. Ці моделі від класичних відрізняються тільки формою козирка. Всі снепбеки з великими й прямими козирками;

А ще можуть бути з додатковим захистом для шиї чи утеплені, щоб носити у холодну пору року.

Який убір ще можуть назвати "кепкою"

Під опис – чоловічий головний убір із козирком, потрапляють ще картуз, кашкет, фуражка, кепі.

Кашке́т – чоловічий формений (військові, поліція, пілоти, моряки) головний убір з околичкою і твердим козирком. Як правило носиться офіцерським складом. У радянській армії мав назву – фуражка (оскільки його спочатку носили фуражири в армії).

Кашкет / Freepik

Іншим видом, форменого убору є кепі – вид кашкета з високою околичкою і довгим широким прямим козирком – дно кепі плоске і тверде. Це частина форми французької армії та поліцейських.

Кепі / фото з ресурсу Вікіпедія

Низку дизайнів кепок позначають як картуз. Він є дизайнерським елементом чоловічого і жіночого образу, що поєднується з куртками, пальто, піджаками. Розглянемо 5 найпопулярніших фасонів кепок, які легко впізнаються і є традиційними в культурних традиціях народів і поколінь.

Кепка-восьмиклинка – елегантний варіант головного убору, який носять чоловіки й жінки. Шиється з щільної тканини, найчастіше з твіду, має вісім клинів, на місті їх стику – ґудзик в тон тканини. Козирок майже повністю ховається під куполом. Ця модель знову пережила підйом популярності після виходу серіалу "Гострі картузи".

Стильний кашкет-восьмиклинка / Freepik

Кепка-"качечка" – модель отримала таку назву завдяки козирку, який схожий на качиний дзьоб. Козирок може бути не відокремленим, а з'єднаним з кепкою в єдине ціле. Колись такий фасон вважався суто чоловічим, але сьогодні його носять жінки й дівчата.

Популярна модель кашкету-качечки / Freepik

Кепка-"аеродром" була популярною в 70-х роках ХХ століття. Особливо після фільмів "Міміно" та "Кавказька полонянка". Верхня частина цього головного убору пласка і широка.

Кепка-кадетка чи модифіковане кепі. У цивільне життя прийшла з військової форми. Вона має високу циліндричну тулію, помітний козирок, щільно сидить на голові. Цей фасон досить популярним не тільки серед прихильників стилю мілітарі.

Кепка-кадетка / Freepik

Кепка-"Гаврош" – об'ємний головний убір, може бути асиметричної форми. Нагадує берет з козирком. Фасон прийшов до нас з Франції, вважається дуже стильним аксесуаром вуличної моди й популярний не одне десятиліття.

"Гаврош" / Freepik

Серіал "Гострі козирки" – гарний "посібник" для вивчення різновидів головних уборів і способів їх носіння.

Обирайте модель, яка пасує вам і будьте стильними!