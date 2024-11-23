"Лук" – не тільки стильний: здивуйтесь, скільки значень має слово

Які образи виникають, коли ви чуєте слово "лук" – сприймаєте його як русизм, англіцизм чи зброю? З'ясуймо, що означає це слово.

Слово "лук" можна трактувати по-різному і 24 Канал пропонує з'ясувати, які у нього значення.

Дивіться також "Спалахуйку" придумали у Кремлі: як правильно українською назвати "зажигалку"

Як сьогодні можна розуміти слово "лук"

Слово "лук" можемо сприймати як пряме позначення чи шукати переклад з англійської, чи російської мови. Розглянемо усі й ви здивуєтеся стільки у нього значень.

Саме слово перекладається з латинської як "вигин, дуга" і має ряд однокореневих слів: такі слова, як лука "частина сідла", а ще лука – це "закрут річки". Облук – елемент ярма, каблук, каблучка, лукавий – "непрямий у спілкуванні".

"Лук" – як зброя. Лук – ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. Це один із найдавніших видів зброї метального типу, що відомий з доби мезоліту, Стрільба відбувається внаслідок м'язової сили стрільця, який натягує тятиву та вигинає дугу лука, створюючи імпульс для стріли.

"Лук" – малюнок зброї, але використовується для позначення геральдичної фігури.

"Лук" – власна назва для позначення українського та польського шляхетського родового герба.

Шляхетський герб "Лук" / Фото з вільних джерел

"Лук" – інструмент шаповала (майстер, що виготовляє повсть із вовни) для розпушування вовни з якої виготовляють капелюхи.

"Лук" – рідковживана назва арки, вигину, скруту.

"Лук" – тактична одиниця в японському середньовічному війську.

Розглянемо "лук" як слово, що потребує перекладу

В українській мові слово "лук" можна сприймати і як русизм. "Лук" – як овоч, який перекладається українською – "цибуля" чи "цибулина". Цей овоч є у повсякденному у раціоні українців як у свіжому, так і печеному, вареному, смаженому вигляді в основних стравах та навіть у десертах. Цікаво, можна використовувати усі частини овоча – зелені пагони, цибулини та навіть шоломиня – як спецію і барвник.

А ще "лук" – це цибулина / фото для привернення уваги

А ще сьогодні "лук" – це англіцизм. Слово використовують для позначення зовнішнього вигляду, одягу, прикрас та аксесуарів, в які одягнена людина – тобто цільного стильно образу. Тобто, походить від англійського to look – мати вигляд.

Це слово поширене в індустрії моди та серед тих, хто стежить і одягається відповідно до модних тенденцій.

Стильний "лук" у пари / фото для привернення уваги

Візьміть це слово до свого словничка, використовуйте згідно зі значенням і будьте цікавими!