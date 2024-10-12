Викиньте, нарешті, той "творог" зі своєї мови: в українській мові такого слова немає

У вашому продуктовому кошику ще чимало продуктів-русизмів. Сьогодні звернемо увагу на молочні продукти та з'ясуємо чи є у нашій мові "творог".

У мовленні українців ще чимало слів, які здаються звичними, а насправді – це русизми. У рубриці "Говоримо українською!", з'ясувати чи є такий продукт в українців допоможе Оля Багній у своєму тіктоці, автор і ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек.

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Якщо не "творог", то як

Поширеного у вжитку слова "творог" в українській мові не існує – це русизм!

Українське означення цього кисломолочного продукту – сир! До нього часто додають означення домашній, кисломолочний чи м'який. Саме з сиром українці готують вареники, ватрушки чи смажать сирники.

Сир – це Продукт з молока різних тварин, що готується шляхом зброджування його сичугом або різними молочнокислими бактеріями і відокремленням сироватки.

Ну а харчовий продукт, який виготовляють у вигляді напівтвердої чи твердої маси, яку одержують зі сквашування молока і подальшої обробки згустку називають – твердий сир!

Саме твердого сиру існує безліч сортів і смаків та саме він так смакує до канапок, вина і фруктів.

Це той продукт, який у російській мові звучить як – "сыр".

Чи є "творог" у рідній мові: дивіться відео

Маємо ще одну назву сиру

В українців є ще одна назва сиру – будз чи буц. Готують йог безпосередньо на полонинах. Традиційний будз готують зі свіжовидоєного молока (овечого, іноді з доданням коров'ячого чи коров'ячого) шляхом сквашування ферментом.

Грудочки сиру викладають на марлю для обтікання. Готовий будз укладають на полиці для висушування. Свіжий будз є швидкопсувним продуктом, тому для тривалого зберігання його піддають копченню або готують з нього бринзу, перетираючи із сіллю.

Цікаво! Сироватку з будзу ("жентицю") використовують для приготування іншого ніжного сиру – "вурди". До неї додають свіже молоко і варять при 93 градусах, отримуючи грудочки сиру.

Смакуймо сир і говоримо українською!/Ілюстративне фото.