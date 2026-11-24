У народному мовленні є вислови, буквальне значення яких зовсім не збігається з тим, що ми хочемо ними сказати. Один із таких незвичних – "собаку з’їсти".

Звідки взявся цей образ і чи справді він пов’язаний із давніми звичаями, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу КБК.

Що означає фразеологізм "собаку з’їсти"?

Українська мова багата на образні вислови, які здатні влучно й дотепно передати людський досвід. Один із таких фразеологізмів – "собаку з’їсти". На перший погляд, він може здатися дивним або навіть кумедним, адже буквально його розуміти не варто. Насправді ж цей вислів має цікаве значення й часто використовується в повсякденному мовленні.

Фразеологізм "собаку з’їсти" означає: набути великого досвіду в якійсь справі;

досконало опанувати певне заняття;

стати справжнім знавцем або майстром своєї справи. Так говорять про людину, яка набула великого досвіду в певній справі, добре знається на ній і вивчила її до найменших подробиць. Це може бути професійна діяльність, ремесло, навчання, господарювання чи будь-яке інше заняття.

Наприклад, про досвідченого кухаря можна сказати: "Вона на приготуванні українських страв собаку з’їла". Якщо хтось багато років займається ремонтом автомобілів і знає всі можливі несправності, доречно зауважити: "На двигунах він собаку з’їв". А про вчителя, який уміє знайти підхід до найрізноманітніших учнів, можна сказати: "На роботі з дітьми ця педагогиня собаку з’їла".

Фразеологізм має й близькі за значенням відповідники:

бути майстром своєї справи;

набити руку,

знати як свої п’ять пальців,

зуби на цьому з'їсти,

стріляний горобець,

пройти вогонь, воду й мідні труби,

бути тертим калачем.

Вибір залежить від ситуації: одні вислови підкреслюють професійну майстерність, інші – життєвий досвід.

Цікаво! Собака фігурує у багатьох інших фразеологізмах. А ще українською собаки не лише гавкають, а й брешуть. Це давнє значення слова, яке збереглося в народному мовленні. Чому так говоримо, звідки походить цей вислів і які ще цікаві вислови пов'язані із собаками, розповідаємо в матеріалі про те, чому собаки "брешуть" на Освіта 24.

Звідки походить вислів "собаку з’їсти": що пов’язує його з давніми віруваннями?

Буквальне значення цього вислову здається незвичним, тому його походження пояснюють по-різному. У популярних довідниках можна натрапити на версію, що фразеологізм утворився зі старого прислів’я "Собаку з’їв, а хвостом подавився". Воно нібито описувало людину, яка впоралася з великою та складною справою, але спіткнулася на дрібниці. Згодом друга частина прислів’я відпала, а значення вислову змінилося.

Про походження вислову є дві версії. І вони – протилежні.

Одна з них стверджує, що поїдання собаки, як домашньої тварини, для українців було суворим табу. І до такої "практики" вдавалися за крайньої нужди – від голоду, від безвиході. А тому повну версію можна тлумачити як те, що людина впоралася зі справою через огиду, перепони, складність, але в останній момент усе завалилося через дрібницю.

Звідки походить вислів "собаку з'їсти": дивіться відео

Іншу версію походження досліджувала мовознавиця Марія Жуйкова в монографії "Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов" (2007).

Дослідниця звертає увагу на те, що вислів має давніші культурні паралелі. Зокрема, вона розглядає гіпотезу, запропоновану мовознавцем Борисом Успенським: у давніх суспільствах поїдання м’яса певних тварин могло бути частиною магічних практик. Люди вірили, що так можна перейняти силу, витривалість, хоробрість і особливі здібності тварини.

У цій версії важливу роль відіграє образ вовка. У традиційних віруваннях слов’ян його наділяли надзвичайною силою, пов’язували з потойбічним світом і магічними властивостями. Вовче м’ясо використовували також у народній медицині. Собака в деяких давніх уявленнях мала подібні сакральні ознаки, тому дослідниця припускає, що й поїдання її м’яса могло символізувати набуття особливих знань і вмінь.

За цією гіпотезою, людина, яка "з’їла собаку", могла вважатися наділеною незвичайними здібностями, знаннями та майстерністю. З часом магічне уявлення втратило первісний зміст, а вислів закріпився в мові зі значенням "бути дуже досвідченим у чомусь".

В українській мові існують близькі за значенням варіанти "з’їсти вовка" та "з’їсти собаку". Обидва передають ідею набуття великого досвіду. Це ще один аргумент на користь того, що образ тварини у вислові міг мати давнє символічне підґрунтя.

Обидві мають право на існування та свої аргументи "за" та "проти" щодо походження та тлумачення. А ще – свій час існування.

Як фразеологізм "собаку з’їсти" використовували українські письменники?

Цей вислів давно вийшов за межі побутового мовлення й увійшов до української художньої літератури. Письменники використовували його, щоб коротко й виразно охарактеризувати персонажа, підкреслити його досвід, обізнаність або вправність у певній справі.

Павло Загребельний використав його в діалозі, де персонаж підкреслює власну обізнаність: "– І це я знаю, – поблажливо промовив він, мовляв: молодий ти ще, а ми на цім ділі собаку з’їли".

Юрій Збанацький використав фразеологізм, характеризуючи людину, яка тривалий час обіймала керівну посаду: "Та за стільки років головування він собаку на роботі з’їв".

Цікаво, що Іван Франко вжив споріднений вислів із тим самим образним значенням, але замість собаки згадав муху: "У всіх тих штуках Гершко Гольдкремер здавна, як то кажуть, з’їв муху".

Тож коли кажуть, що хтось "собаку з’їв" на певній роботі, це означає не дивну гастрономічну пригоду, а заслужене визнання його майстерності, знань і багаторічного досвіду. Справді, не кожен здатен "з’їсти собаку" у своїй справі. Для цього потрібні наполегливість, практика й любов до того, чим займаєшся. А про вас уже так можна сказати?