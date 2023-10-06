"Готова жертвувати життям, аби бути з вами": Катерина Соляр побувала в університеті Переяслава

Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр відвідала університет Григорія Сковороди в Переяславі. Щоб поспілкуватися з нею, прийшли близько сотні людей.

Кожного навчального року в університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбуваються "зіркові зустрічі" в рамках формату "Платформа можливостей".

Так, студенти та викладачі мають можливість познайомитися з успішними роботодавцями, лідерами ринку, впливовими громадськими організаціями та ініціативами, представниками неформальної освіти, молодіжними лідерами тощо

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Катерина Соляр відвідала університет Григорія Сковороди

Українська журналістка, ведуча та відеоблогерка Катерина Соляр 2 жовтня відвідала університет Григорія Сковороди в Переяславі. Близько сотні людей прийшли ще за пів години до заходу, аби поспілкуватись з журналісткою. Ближче до старту розмови аудиторія вже не вміщала усіх охочих. Поява ведучої в залі викликала зливу оплесків.

Журналістка розповіла, що її шлях розпочався 10 років тому. До цього вона вважала, що несумісна із журналістикою. Проте опинившись в Києві зрозуміла, що, певно, повинна робити щось більше, ніж просто сидіти в офісі, приносити каву і друкувати документи.

Займавшись документознавством, архівознавством та тим, що писала купу документів, в певний момент прийшло розуміння, що хочу бачити очі навпроти себе,

– зауважила Соляр.

На той момент їй здалось, що журналістика – найліпший та найшвидший шлях, який полягав в тому, аби піти на курси журналістики або майстерності телеведучої, які дали їй знання та цікаві знайомства. Так, Соляр опинилась спершу на радіо, а потім – на телебаченні.

Також ведуча розповіла, як зустріла 24 лютого 2022 року – день повномасштабного вторгнення Росії.

"Традиційно кожного дня я прокидаюсь о 5:40, і цей день не став виключенням. Так склалося, що з нашої компанії я прокинулася першою й о 7:00 вже була на роботі – готова виходити в ефір. 24 лютого було просто 3 – 4 години прямого ефіру, де ми читали новини та намагалися передати якісь перші емоції", – згадує журналіста.

Вона зазначила, що чітко не пам'ятає перший день війни та враження від нього.

"Таке відчуття, що це просто стерлося з моєї пам'яті, але впевнена, що ми маємо продовжувати жити та долати клятого ворога і в інформаційному просторі включно", – наголосила Соляр.

Дивіться фото зустрічі Катерини Соляр зі студентами / Фото університету Григорія Сковороди в Переяславі

Журналістка зазначила, що усі українці з нетерпінням чекають день перемоги.

"З моїм колегою Артемом Овдієнком ми домовилися, що будемо вдвох в ефірі. Він пообіцяв, що надягне пачку балерини, а я буду співати, адже дуже це люблю, хоч і не вмію. І мені дуже шкода тих, хто буде це чути, але, я думаю, що всім буде не до мене", – зауважила ведуча.

Вона додала, що точно не знає, яким буде цей день, адже навіть зараз забороняє собі про це думати та мріяти, боячись зурочити чи перегоріти.

"Мені здається, що ми будемо більш мілітаризованою країною і це непогано. Тому всі зараз дивляться на тих, хто у війську, і всі максимально, хто хоче будувати собі майбутнє у цій країні, також ідуть у військо", – зазначила Соляр

Наприкінці вона сказала студентам, що не важливо, яку освіту вони здобувають, адже головне, ким вони хочуть стати у своєму житті. Позаяк прагнення та амбіції – першочергові.

Стукайте у всі двері, вам доведеться попрацювати безоплатно або ж за дуже малі гроші для того, щоб здобути досвід роботи. Своєю чергою, я готова жертвувати своїм життям заради того, щоб бути з вами тут і зараз,

– підсумувала журналістка 24 Каналу.

Після цього усі охочі отримали ексклюзивну нагоду зробити спільне фото з відомою телеведучою, обійняти її та поспілкуватися неформально. Наостанок Соляр лишила автограф на дверях офісу Наукового товариства університету та пообіцяла ще раз повернутися до Переяслава бодай на екскурсії.