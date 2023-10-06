Каждый учебный год в университете Григория Сковороды в Переяславе проходят "звездные встречи" в рамках формата "Платформа возможностей".

Так, студенты и преподаватели имеют возможность познакомиться с успешными работодателями, лидерами рынка, влиятельными общественными организациями и инициативами, представителями неформального образования, молодежными лидерами и тому подобное.

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Екатерина Соляр посетила университет Григория Сковороды

Украинская журналистка, ведущая и видеоблогерка Екатерина Соляр 2 октября посетила университет Григория Сковороды в Переяславе. Около сотни человек пришли еще за полчаса до мероприятия, чтобы пообщаться с журналисткой. Ближе к старту разговора аудитория уже не вмещала всех желающих. Появление ведущей в зале вызвало ливень аплодисментов.

Журналистка рассказала, что ее путь начался десять лет назад. До этого она считала, что несовместима с журналистикой. Однако оказавшись в Киеве, поняла, что, вероятно, должна делать что-то большее, чем просто сидеть в офисе, приносить кофе и печатать документы.

Занимавшись документоведением, архивоведением и тем, что писала кучу документов, в определенный момент пришло понимание, что хочу видеть напротив себя глаза,

– заметила Соляр.

На тот момент ей показалось, что журналистика – самый лучший и быстрый путь, заключавшийся в том, чтобы пойти на курсы журналистики или мастерства телеведущей, которые дали ей знания и интересные знакомства. Так, Соляр оказалась сначала на радио, а затем – на телевидении.

Также ведущая рассказала, как встретила 24 февраля 2022 года – день полномасштабного вторжения России.

"Традиционно каждый день я просыпаюсь в 5:40 и этот день не стал исключением. Так сложилось, что из нашей компании я проснулась первой и в 7:00 уже была на работе – готова выходить в эфир. 24 февраля было просто 3 – 4 часа прямого эфира, где мы читали новости и пытались передать какие-нибудь первые эмоции", – вспоминает журналиста.

Она отметила, что не помнит отчетливо первый день войны и впечатление от него.

"Такое ощущение, что это просто стерлось из моей памяти, но уверена, что мы должны продолжать жить и преодолевать проклятого врага и в информационном пространстве включительно", – подчеркнула Соляр.

Смотрите фото встречи Екатерины Соляр со студентами / Фото университета Григория Сковороды в Переяславе

Журналистка отметила, что все украинцы с нетерпением ждут день победы.

"С моим коллегой Артемом Овдиенко мы договорились, что будем вдвоем в эфире. Он пообещал, что наденет пачку балерины, а я буду петь, ведь очень это люблю, хоть и не умею. И мне очень жаль тех, кто будет это слышать, но, я думаю, что всем будет не до меня", – отметила ведущая.

Она добавила, что точно не знает, каким будет этот день, ведь даже сейчас запрещает себе об этом думать и мечтать, боясь сглазить или перегореть.

"Мне кажется, что мы будем более милитаризованной страной и это неплохо. Поэтому все сейчас смотрят на тех, кто в армии, и все максимально, кто хочет строить себе будущее в этой стране, тоже идут в армию", – отметила Соляр.

В конце она сказала студентам, что не важно, какое образование они получают, ведь главное, кем хотят стать в своей жизни. Поскольку стремление и амбиции – первоочередные.

Стучите во все двери, вам придется поработать безвозмездно или за очень малые деньги для того, чтобы получить опыт работы. В свою очередь, я готова жертвовать своей жизнью ради того, чтобы быть с вами здесь и сейчас,

– подытожила журналистка 24 Канала.

После этого все желающие получили эксклюзивную возможность сделать совместное фото с известной телеведущей, обнять ее и пообщаться неформально. Напоследок Соляр оставила автограф на дверях офиса Научного общества университета и пообещала еще раз вернуться к Переяславу хотя бы на экскурсии.