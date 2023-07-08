Письмо заключенного политика датировано 6 июля 2023 года. Стоит отметить, что Саакашвили решил поблагодарить Соляр, несмотря на то, что очень похудел и физически он очень слаб, пишет 24 Канал.
Смотрите также Это самая жесткая реакция: правильно ли ведет себя Украина по Саакашвили и Грузии
Что Саакашвили написал Соляр
Спасибо за человечность и поддержку. Всегда смотрю на вас и вы мне придаете энергию. Я персональный узник Путина и он лично занимается моим уничтожением,
– написал политик.
Михеил Саакашвили добавил, что Екатерина Соляр реально потрясающая и очень вдохновляет его.
"Обнимаю", – завершил письмо третий президент Грузии.
Саакашвили написал письмо Соляр / Фото 24 Канала
Смотрите также Это заказ Путина: решится ли Грузия передать Саакашвили Украине
Последние новости о Саакашвили
- В начале июля во время судебного заседания Михеил Саакашвили поднял футболку и показал, как он похудел. Он заявил, что, возможно, физически слабый, но очень сильный внутри, вдохновенный и смелый.
- Тогда Саакашвили ответил на заявление лидеров "Грузинской мечты", в том числе главы парламента Шалвы Папуашвили. Он сказал, что это он, а не Европа, должен извиниться. Ведь именно они довели его до такого состояния.
- После этого Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Президент Украины призвал официальный Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину".
- Также украинский лидер поручил нашему МИДу вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
- Уже 6 июля посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину. Однако правительство Грузии отказалось проводить консультации и раскритиковало действия Киева.