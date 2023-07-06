Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил внутреннюю политику, которая сейчас проходит в Грузии.

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"Они (власти Грузии – 24 Канал) сегодня не отдадут Саакашвили, к сожалению. Так они, во-первых, подписывают соответствующие юридические проблемы для себя на будущее. Во-вторых, они и Венгрия сегодня отказываются соблюдать единое европейское санкционное давление на Россию", – сказал Подоляк.

Пророссийский курс

Михаил Подоляк заявил, что правительство Грузии заняло пророссийский курс и поддерживает страну-агрессора как информационно, так и дипломатично. А вот свое общество они запугали "вторым фронтом", который Россия может открыть после Украины и напомнили события 2008 года.

"Мы помним это, поэтому они абсолютно четко говорят: вы молчите, давайте делать вид, что мы с вами пророссийские и поэтому у нас нет проблем. Украину там уничтожают, но нас уничтожать не будут, если мы будем стоять на коленях перед Россией и лично перед Путиным", – объяснил внутренние процессы в Грузии Михаил Подоляк.

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Заказ Путина

Отметим, что Владимир Зеленский вызвал посла Грузии в Украине Георгия Заракашвили и предложил ему вернуться на территорию своего государства для дальнейших консультаций. Впрочем, повлияет ли он на ситуацию, если Саакашвили – прямой заказ Владимира Путина.

Это личный враг Путина. Он его яростно ненавидит. Он с ним хочет делать то, что делают в Грузии. Также он ненавидит всех нас. Так, как они ведут себя с Саакашвили – это еще не то, что они (россияне – 24 Канал) делают на оккупированных территориях. Там они вообще людей беспощадно уничтожают украинцев. Поэтому это личный заказ Путина и грузинское правительство, особенно этот персонаж по фамилии Кобахидзе это выполняет,

– объяснил Подоляк.

Поэтому надеяться на какие-либо дипломатические решения в истории с Саакашвили пока не стоит.

Последующий сценарий

Трансформационные процессы в Грузии могут начаться после распада России. Тогда общество может вернуться с вопросами по Саакашвили.

"Почему важен проигрыш России? Потому что закончится эра анклавов, пророссийских подобных субъектов, в том числе и в Грузии. Поэтому нам крайне необходимо довести эту войну до логического завершения. Если мы хотим сохранить хотя бы еще одну жизнь. В данном случае говорится о Саакашвили", – добавил советник главы ОПУ.

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