Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он считает призывы Украины "обидными и досадными".

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В Грузии исключили проведение любых консультаций по поводу Саакашвили

Кобахидзе заявил, что в свете уже сделанного шага следующие шаги уже неинтересны.

Это грустная реальность. Никаких консультаций относительно Саакашвили начинать нельзя,

– отметил глава "Грузинской мечты".

Он прокомментировал решение МИД Украины отправить посла Грузии в Тбилиси, чтобы проконсультироваться с грузинскими властями по вопросу передачи Саакашвили Украине.

По словам Кобахидзе, посол Грузии в Украине – это человек, который остался в Киеве с первого дня войны, в отличие от многих других, в частности, послов стратегических партнеров Украины.

"Учитывая это, такой шаг украинской власти оскорбительный, очень грустный и досадный. Однако, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – подытожил политик.

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Что известно о состоянии Саакашвили

Недавно Саакашвили, присоединившись к судебному заседанию в онлайн-формате, поднял футболку и показал, в каком физическом состоянии находится. Третий грузинский лидер очень похудел, однако не потерял боевой дух.

"Я, возможно, физически слаб, но я очень силен внутри, я очень крут – вдохновлен, я очень смел", – подчеркнул Саакашвили.

Ранее Давид Саакашвили – брат политика – сообщал, что тот не может встать с кровати. В апреле 2023 года вес Саакашвили составил всего 60 килограммов. Теперь он похудел еще больше.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к грузинским властям и призвал их вернуть в Украину гражданина нашего государства Михеила Саакашвили, ведь ему необходимы надлежащее лечение и уход. Он также обратился к партнерам и попросил не игнорировать ситуацию.