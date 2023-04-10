Об этом рассказал брат политика Давид Саакашвили. Бывший президент Грузии до сих пор находится в заключении.

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Причина состояния Саакашвили – отравление

Давид Саакашвили отметил, что согласно заключению грузинских, европейских и американских врачей, его брату грозит смертельная опасность.

Сейчас мы реально видим в прямом эфире смертную казнь человека. Он абсолютно здоровым зашел в клинику более года назад, а сейчас видим абсолютно больного по состоянию здоровья. О чем свидетельствуют не только его анализы, но и его визуализация,

– заявил брат политика.

По его словам, Саакашвили весит очень мало – менее 60 килограммов.

"Визуально это уже не тот Миша, которого мы все помним энергичным человеком, всегда активным. Он сейчас не в состоянии не только активно защищать свои позиции и говорить. Он даже не может встать с постели", – заметил Давид Саакашвили.

Он добавил, что причиной такого состояния бывшего президента Грузии является отравление.

"А реакция власти – будто он не употребляет пищу. Даже дальше они пошли: обвиняют семью, что якобы не дают достаточно калорий специально, чтобы он выглядел плохо. Это бред", – подытожил брат политика.

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