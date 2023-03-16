Sky News удалось получить письменный комментарий Саакашвили о его самочувствии. Политик борется за жизнь.

Обратите внимание Никакая клиника в Грузии не может это вылечить, – Саакашвили заявил о критическом повреждении мозга

Саакашвили рассказал, что похудел почти на 60 килограммов. Если вес продолжит снижаться, медики прогнозируют полиорганную недостаточность. Политик рассказал, что его кости фактически распадаются, это причиняет адскую боль.

Шалва Хачапуридзе – адвокат Саакашвили – рассказал, что ситуация действительно ужасная. Политик напоминает "узника концлагеря в нацистской Германии".

Польские врачи смогут осмотреть политика

Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что в Саакашвили пропустят польских врачей. В то же время, отправиться на лечение политик не сможет.

Когда медики прибудут в Польшу, пока неизвестно. Никаких других деталей Йозвяк тоже не раскрыл.

Ранее стало известно, что Польша готова забрать Саакашвили для лечения. В Польше предупредили грузинскую сторону: "если Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО".