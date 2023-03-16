Sky News вдалося отримати письмовий коментар Саакашвілі про його самопочуття. Політик бореться за життя.

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Саакашвілі розповів, що схуд майже на 60 кілограмів. Якщо вага продовжить знижуватися, медики прогнозують поліорганну недостатність. Політик розповів, що його кістки фактично розпадаються, це завдає пекельного болю.

Шалва Хачапурідзе – адвокат Саакашвілі – розповів, що ситуація справді жахлива. Наразі політик нагадує "в'язня концтабору в нацистській Німеччині".

Польські лікарі зможуть оглянути політика

Журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що до Саакашвілі пропустять польських лікарів. Водночас вирушити на лікування політик не зможе.

Коли медики прибудуть до Польщі, наразі невідомо. Жодних інших деталей Йозвяк також не розкрив.

Раніше стало відомо, що Польща готова забрати Саакашвілі на лікування. У Польщі попередили грузинську сторону: "якщо Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО".