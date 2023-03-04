Зокрема, політик схуд майже на 60 кілограмів та майже повністю прикутий до ліжка. Про це Міхеіл Саакашвілі сам розповів у листах німецькому ЗМІ, адже наразі це єдиний можливий канал спілкування з ним.

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"Багато хто дивується, як я ще живий"

Так, коли Саакашвілі виїхав з Києва, його вага становила 120 кілограмів, сьогодні ж вона впала до 65. Також в'язень скаржиться на сильний біль по всьому тілу та втрату свідомості.

Багато хто дивується, як я ще живий. Тому що мій мозок, за даними МРТ, пошкоджений. Більшість моїх симптомів пов’язані з отруєнням важкими металами,

– написав він.

За словами матері Саакашвілі, багато лікарів повідомили про пошкодження головного мозку і зниження лейкоцитів у в'язня, тому що він отруївся у в'язниці тяжкими металами, такими як ртуть чи миш'як, які залишилися в його організмі. Тож якщо його негайно не детоксикувати, фатальний кінець неминучий.

При цьому за словами політика жодна лабораторія в Грузії не може його вилікувати. Натомість політик припускає можливе лікування у клініці, яку створив польський уряд для цього, а також у Шаріте в Берліні.

Особистий в'язень Путіна

Також Саакашвілі у листах підкреслив, що вважає себе особистим в'язнем кремлівського тирана, за вказівкою якого його утримують. Адже у Москві не хочуть, щоб він повертався в Україну та допомагав Зеленському.

Я абсолютно впевнений. Путін сказав, що повісить мене за яйця, вони з Дмитром Медведєвим кілька разів говорили про те, щоб притягти мене до суду. … Путін сказав, що мене закатують і отруять. У відповідь на візит Байдена до Києва Марія Захарова особисто заявила, що моє затримання і складна ситуація – це перемога Росії,

– наголосив він.

На думку Саакашвілі, його ув’язненням також є сигналом й самому Володимиру Зеленському від Путіна. Сигналом про те, "що його чекає одного разу, якщо він його не послухається".

Натомість для Грузії вбивство політика, на його ж думку, означатиме кінець грузинської демократії та суверенітету. Ба більше, він припускає, що нинішня влада хоче розв’язати громадянську війну, адже хоч європейська перспектива державі разом з ним не помре, однак його смерть "справді спричинить великий хаос у Грузії".

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі: коротко