За словами його матері, Гіулі Аласанії, він майже не може рухатися, оскільки його організм отруєний важкими металами. Вона стверджує, що Саакашвілі отруїли в тюрмі.

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Стан Саакашвілі погіршується з кожним днем

Гіулі Аласанія заявила, що лікарі зробили аналізи у лабораторіях Німеччини та США, що підтвердили наявність інтоксикації та необхідність виведення цих металів з його організму, однак, цього не виконують.

Приїжджали лікарі, які дуже серйозно (все досліджували – 24 Канал) у гарних лабораторіях зробили аналізи – у Німеччині, а потім у Каліфорнії. З'ясували, що в нього інтоксикація, треба виводити ці важкі метали, але ніхто цього не робить. Тому йому з кожним днем дедалі гірше й гірше,

– сказала Аласанія.

Його мати також розповіла, що він має високу температуру та сильні болі в суглобах, а м'язи Саакашвілі зникли.

Саакашвілі практично постійно лежить в одній позі, оскільки не може стояти на ногах. Його мати стверджує, що стан Саакашвілі погіршується з кожним днем та що він знаходиться в стані тяжкого виснаження організму.

"Людина – шкіра та кості, тому що в нього кахексія, це вже все підтвердили. Навіть лікарня вже видала нам форму №100, де записано цей діагноз. А від чого це? Тому що він отруєний... Тож із кожним днем йому гірше й гірше. Я не знаю, у якому стані він буде завтра вранці, коли я туди прийду", – зазначила Аласанія.

Вона наголосила, що Саакашвілі отримав "дуже багато діагнозів", але головний з них, що викликає занепокоєння – отруєння важкими металами.

Аласанія сказала, що "людина зникає від неї на очах". Вона заявила, що "просто вирішили вбити її сина і він має смертний вирок".

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