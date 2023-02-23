По словам его матери, Гиули Аласании, он почти не может двигаться, поскольку его организм отравлен тяжелыми металлами. Она утверждает, что Саакашвили отравили в тюрьме.

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Состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем

Гиули Аласания заявила, что врачи провели анализы в лабораториях Германии и США, что подтвердили наличие интоксикации и необходимость выведения этих металлов из его организма, однако этого не выполняют.

Приезжали врачи, которые очень серьезно (все исследовали – 24 Канал) в хороших лабораториях сделали анализы – в Германии, а затем в Калифорнии. Выяснили, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжелые металлы, но никто этого не делает. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже,

– сказала Аласания.

Его мать также рассказала, что у него высокая температура и сильные боли в суставах, а мышцы Саакашвили исчезли.

Саакашвили практически постоянно лежит в одной позе, поскольку не может стоять на ногах. Его мать утверждает, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и находится в состоянии тяжелого истощения организма.

"Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия, это уже все подтвердили. Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А от чего это? Потому что он отравлен... Так что с каждым днем ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду", – отметила Аласания.

Она подчеркнула, что Саакашвили получил "очень много диагнозов", но главный из них, вызывающий беспокойство – отравление тяжелыми металлами.

Аласания сказала, что "человек исчезает от него на глазах". Она заявила, что "просто решили убить ее сына и у него смертный приговор".

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