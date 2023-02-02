МИД Украины выразил решительный протест "по негуманному обращению с гражданином Украины" Михеилом Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии".
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В МИД заявили, что Грузия применяет к Саакашвили психологическое и физическое насилие
В Киеве подчеркнули, что грузинские власти в "худших традициях НКВД СССР" применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие. Также в украинском МИДе подчеркнули, что Грузия отказывает Саакашвили в срочно необходимой медицинской помощи, "сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни".
Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии,
– отметили в Киеве.
МИД Украины призывает грузинские власти "немедленно прекратить издеваться над" Саакашвили и передать его Украине. "Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – добавили в ведомстве.
Кроме того, МИД обратился к иностранным правительствам и международным организациям "стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей".
Что известно о заключении Саакашвили
- Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. В 2021 году он впервые за 8 лет приехал в Грузию, где его задержали.
- В знак протеста Саакашвили объявил голодовку, после чего у него начали появляться разные болезни. В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания.
- Георгий Чиладзе, друг и соратник Михеила Саакашвили, сообщил, что политик – в реанимации. Хотя в больнице опровергли эту информацию. Соратники Саакашвили уверены, что политика отравили.
- В конце 2022 года президент Владимир Зеленский призвал власти Грузии спасти Саакашвили и передать его Украине. В правящей партии Грузии ответили обвинениями. Руководитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправление Саакашвили в Грузию было "спецоперацией Украины".
- 1 февраля Зеленский снова прокомментировал заключение Саакашвили. Глава государства заявил, что Грузия медленно убивает своего бывшего президента.