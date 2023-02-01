Саакашвили пожаловался судье на тяжелое состояние здоровья и показал, насколько критично он похудел. Заметим, что сразу после этого видеосвязь "внезапно" прервалась.

Читайте также "Его намеренно пытают": Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение

"Мое состояние резко ухудшилось": Саакашвили дистанционно присоединился к заседанию

Михеил Саакашвили действительно находится в тяжелом состоянии – об этом свидетельствуют скриншоты, сделанные из эфира заседания суда, где он принял участие дистанционно. Отметим, что открытое заседание состоялось в рамках дела об отсрочке приговора или увольнении политика. Его транслировал один из местных телеканалов.

Экспрезидент Грузии присоединился к суду дистанционно / Скриншот по видеотрансляции заседания

Обратите внимание! По словам грузинских СМИ, в настоящее время Саакашвили находится на лечении в клинике "Вивамед" в Тбилиси. Он жалуется, что его состояние значительно ухудшилось. О том, что это правда, в частности, указывает внешний вид политика. Пресссекретарь Саакашвили Дарья Чиж недавно сообщила, что он весит 69 кг. Однако в начале судов его вес составил 120 кг.

По видеосвязи Саакашвили рассказал, что плохо чувствует себя и нуждается в лечении. Чтобы доказать это, он поднял футболку – по исхудалому телу политика видно, что ему необходима помощь.



Саакашвили сильно исхудал / Скриншот по видеотрансляции заседания суда

Все свои знания я отдал в Грузию… Сейчас я отдал свое здоровье и единственное, о чем прошу, чтобы дали мне возможность получить адекватное лечение. Если нужно, то я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось,

– сказал экспрезидент Грузии.

Конечно, сразу после этого видеокамеру Саакашвили отключили. Впрочем, скриншоты по прямой трансляции впоследствии опубликовали на официальной странице политика в Facebook.

Состояние Михеила Саакашвили действительно критическое / Скриншот по видеотрансляции заседания суда

К теме Нужно не допустить гибели Саакашвили в заключении – это будет победой Путина, – Деканоидзе

Накануне соратник Саакашвили сообщил, что политик в реанимации

Добрый друг и соратник бывшего президента Грузии Георгий Чиладзе заявил, что политик находится в реанимации. Однако в больнице отрицали эту информацию.

В то же время мать Саакашвили говорит, что самочувствие сына ухудшилось – он снова терял сознание. Кроме того, у него держится температура около 39 градусов.