Саакашвілі поскаржився судді на тяжкий стан здоров'я і показав, наскільки критично він схуд. Зауважимо, що одразу після цього відеозв'язок "раптово" перервався.

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"Мій стан різко погіршився": Саакашвілі дистанційно приєднався до засідання

Міхеіл Саакашвілі справді перебуває у тяжкому стані – про це свідчать скриншоти, зроблені з ефіру засідання суду, де він узяв участь дистанційно. Зазначимо, що відкрите засідання відбулося у рамках справи про відтермінування вироку або звільнення політика. Його транслював один з місцевих телеканалів.

Експрезидент Грузії приєднався до суду дистанційно / Скриншот з відеотрансляції засідання

Зверніть увагу! За словами грузинських ЗМІ, наразі Саакашвілі перебуває на лікуванні в клініці "Вівамед" у Тбілісі. Він скаржиться, що його стан значно погіршився. На те, що це правда, зокрема, вказує зовнішній вигляд політика. Прессекретарка Саакашвілі Дар'я Чиж нещодавно повідомила, що він важить 69 кг. Проте на початку судів його вага становила 120 кг.

По відеозв'язку Саакашвілі розповів, що погано почувається і потребує лікування. Щоб довести це, він підняв футболку – по змарнілому тілу політика видно, що йому необхідна допомога.



Саакашвілі сильно змарнів / Скриншот з відеотрансляції засідання суду

Всі свої знання я віддав до Грузії… Зараз я віддав своє здоров'я, і ​​єдине, про що прошу, щоб дали мені можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, то я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився,

– сказав експрезидент Грузії.

Звісно, одразу після цього відеокамеру Саакашвілі вимкнули. Втім, скриншоти з прямої трансляції згодом опублікували на офіційній сторінці політика у Facebook.

Стан Міхеіла Саакашвілі справді критичний /Скриншот з відеотрансляції засідання суду

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Напередодні соратник Саакашвілі повідомив, що політик в реанімації

Добрий друг та соратник колишнього президента Грузії Георгій Чіладзе заявив, що політик перебуває у реанімації. Однак у лікарні заперечили цю інформацію.

Водночас мати Саакашвілі каже, що самопочуття сина погіршилося – він знову втрачав свідомість. Крім того, у нього тримається температура близько 39 градусів.