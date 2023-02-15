Адже здоров'я у Саакашвілі значно погіршилось. Перед цим Саакашвілі отруїли у в'язниці важкими металами.

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Що відомо про резолюцію Європарламенту щодо Саакашвілі

Європарламент проголосував за резолюцію щодо звільнення з-під варти третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. "За" проголосували 577 депутатів, "проти" – 33, ще 26 – "утрималися".

Депутати Європейського парламенту заявили, що вони занепокоєні через погіршення здоров'я Саакашвілі та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час перебування під вартою.

Саме тому в Європарламенті закликали грузинську владу:

звільнити Саакашвілі;

дозволити йому отримати належне лікування за кордоном.

Європарламент звернувся до нинішньої президентки Саломе Зурабішвілі та закликав її скористатися своїм конституційним правом та помилувати Саакашвілі.

(Ставлення до Саакашвілі – 24 канал) – лакмусовий папірець поваги Грузії до європейських цінностей… Прогрес країни в європейських реформах має бути знову поставлений у центр політики,

– заявили в Європарламенті.

Ба більше, в резолюції підкреслили фундаментальну роль, яку відіграв у затриманні Саакашвілі олігарх Бідзіна Іванішвілі "в рамках особистої вендети". Також Європарламент закликав розглянути можливість застосування санкцій щодо Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

Зверніть увагу! Колишній прем'єр Грузії та олігарх Бідзін Іванішвілі вважається "неформальним правителем Грузії". Європарламент ще у червні 2022 року закликав держави ЄС ввести санкції проти Іванішвілі. Тоді чеська євродепутатка Маркета Грегорова заявила: "Я думаю, що Бідзіна Іванішвілі – олігарх, ми можемо знайти докази його зв'язків з Кремлем, і в майбутньому, можливо, буде можливість ввести проти нього санкції".

Угорщина заблокувала рішення ЄС у справі Саакашвілі

Польська радіостанція RMF FM заявила, що Польща виступила з ініціативою призупинити термін відбування покарання Саакашвілі, щоб він міг пройти лікування за кордоном. Польський прем'єр Матеуш Моравецький після саміту ЄС заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування.

Позицію Варшави підтримали всі, крім Угорщини. Дипломати Євросоюзу заявили, що докладають усіх зусиль, щоб переконати Будапешт змінити свою думку.

Адже після того, як у ЄС досягнуть спільної позиції, то спробують вплинути на Тбілісі тим фактом, що Грузія має європейські прагнення.

Варто зауважити, що пропозицію Польщі мали включити у дипломатичний протест ЄС, який планували висловити Тбілісі.

У якому стані Саакашвілі