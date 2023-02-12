CNN опублікувало відео, датоване 6 жовтня 2022 року. На ньому видно, як знесилений експрезидент впав, ідучи до свого ліжка, повідомляє 24 Канал.
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Як відреагували в Україні
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував стан здоров'я політика. За його словами, Грузія продовжує вбивати експрезидента Саакашвілі. Безперечно, це зводить нанівець європейські перспективи країни.
Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити "вбивчий подарунок" Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?
– йдеться у повідомленні.
Саакашвілі впав, йдучи до ліжка: відео
Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що парламент звернувся до Грузії та інших країн щодо негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.
"Міхеіл повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сім’ї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А й заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. І наш обов’язок — нагадувати про це і Грузії, і Європі та світові", – йдеться у повідомленні.
Крім того, посадовиця нагадала, що ПАРЄ, членом якої є й Грузія, у своїй резолюції №2463 закликала переглянути справи політичних в'язнів, що виступають проти загарбницької Росії та звільнити їх, включно з Саакашвілі.
Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування
- Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії. Крім того, Польща збирає підписи в ЄС для відповідного звернення до грузинської влади.
- Відомо, що лист з ініціативи Польщі мають надіслати владі Тбілісі перед самітом ЄС у четвер, 9 лютого. У документі йдеться про те, що Саакашвілі не займатиметься громадською чи політичною діяльністю, допоки перебуватиме на території Євросоюзу в період лікування.
- "Якщо Михеїл Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО", – цитують листа польські ЗМІ.
- У листі також нагадується про напад Росії на Україну, "яка, є черговою жертвою російського імперіалізму, як і Грузія".