Зазначають, що судовий процес у цій справі розпочався ще у грудні минулого року. Слідчі допитали понад 20 лікарів, які спостерігали за експрезидентом у клініці "Вівамед".

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Закордонні та грузинські лікарі не дійшли згоди

Слід зазначити, що свідками у справі Саакашвілі виступили також закордонні медики, які виявили у Саакашвілі отруєння організму важкими металами, деменцію та крайнє виснаження.

Вони рекомендують вивезти Саакашвілі на лікування до спеціалізованої клініки до США чи Європи. Водночас лікарі Саакашвілі з клініки "Вівамед" вважають, що у їхнього пацієнта немає якихось порушень життєвих функцій.

Ба більше, представники керівної партії "Грузинська мрія" вважають, що Саакашвілі симулює хвороби та навмисне завдає шкоди своєму здоров'ю, відмовляючись від послуг грузинських лікарів та приймаючи мінімальну кількість їжі.

Як відреагували в Україні

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що парламент звернувся до Грузії та інших країн щодо негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Міхеіл повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сім’ї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А й заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. І наш обов’язок — нагадувати про це і Грузії, і Європі та світові,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, посадовиця нагадала, що ПАРЄ, членом якої є й Грузія, у своїй резолюції №2463 закликала переглянути справи політичних в'язнів, що виступають проти загарбницької Росії та звільнити їх, включно з Саакашвілі.

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Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії. Крім того, Польща збирає підписи в ЄС для відповідного звернення до грузинської влади.

Відомо, що лист з ініціативи Польщі мають надіслати владі Тбілісі перед самітом ЄС у четвер, 9 лютого. У документі йдеться про те, що Саакашвілі не займатиметься громадською чи політичною діяльністю, допоки перебуватиме на території Євросоюзу в період лікування.

"Якщо Михеїл Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО", – цитують листа польські ЗМІ.

У листі також нагадується про напад Росії на Україну, "яка, є черговою жертвою російського імперіалізму, як і Грузія".

Що відомо про справу Саакашвілі